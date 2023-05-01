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經文處 表彰橙縣僑務榮譽職人員

橙縣訊
橙僑中心頒發僑務榮譽職人員聘書，僑務諮詢委員蔡玟慧（右起）、邱垂煌、橙僑中心主任蕭蓓如、駐洛杉磯經文處處長紀欽耀、僑務諮詢委員呂耀勳、許清松及黃河芬。（橙僑提供）
橙僑中心頒發僑務榮譽職人員聘書，僑務諮詢委員蔡玟慧（右起）、邱垂煌、橙僑中心主任蕭蓓如、駐洛杉磯經文處處長紀欽耀、僑務諮詢委員呂耀勳、許清松及黃河芬。（橙僑提供）

橙縣華僑文教服務中心4月29日舉行今年1月1日起新、續任僑務榮譽職人員聘書致頒典禮，當天駐洛杉磯台北經濟文化辦事處處長紀欽耀，為僑務榮譽職人員頒發聘書，並表彰他們協力推動僑務及公眾外交的貢獻，儀式隆重溫馨。

橙僑中心橙縣及聖地牙哥地區聘任僑務諮詢委員、僑務顧問及僑務促進委員共17位，包括呂耀勳、邱垂煌、黃莉莉、許清松、林振堯、張晴玲及蔡玟慧等七位僑務諮詢委員，康秋霞、魏渝蓉、陳玫秀、曾昭華及陳啟耕等五位僑務顧問，以及林青蓉、吳俊毅、楊婷恩、胡佳惠及谷克朕等五位僑務促進委員，聘期自今年1月1日至2025年12月31日。

紀欽耀表示，橙縣及聖地牙哥僑界不僅人才輩出，僑團之間更是互動緊密、和諧，僑界凝聚力高，僑務推動順暢有成，希望未來僑務工作的推動更上層樓，他今後也將多多參加橙縣與聖地牙哥的僑界活動。

當天有十位僑務榮譽職人員出席聘書致頒典禮，分別是僑務諮詢委員呂耀勳、邱垂煌、許清松、蔡玟慧及黃河芬，僑務顧問康秋霞、魏渝蓉、陳玫秀、曾昭華，以及僑務促進委員胡佳惠。紀欽耀除致頒聘書、致上祝賀，也與每一位僑務榮譽職人員合影留念，為新任期的僑務榮譽職任務開啟新篇章。

當天致頒今年1月1日起新、續任僑務顧問及僑務促進委員聘書。如圖是僑務顧問曾昭華（...
當天致頒今年1月1日起新、續任僑務顧問及僑務促進委員聘書。如圖是僑務顧問曾昭華（右起）、康秋霞、魏渝蓉、駐洛杉磯經文處處長紀欽耀、僑務顧問陳玫秀、僑務促進委員胡佳惠、橙僑中心主任蕭蓓如。（橙僑提供）

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