經文處 表彰橙縣僑務榮譽職人員
橙縣華僑文教服務中心4月29日舉行今年1月1日起新、續任僑務榮譽職人員聘書致頒典禮，當天駐洛杉磯台北經濟文化辦事處處長紀欽耀，為僑務榮譽職人員頒發聘書，並表彰他們協力推動僑務及公眾外交的貢獻，儀式隆重溫馨。
橙僑中心橙縣及聖地牙哥地區聘任僑務諮詢委員、僑務顧問及僑務促進委員共17位，包括呂耀勳、邱垂煌、黃莉莉、許清松、林振堯、張晴玲及蔡玟慧等七位僑務諮詢委員，康秋霞、魏渝蓉、陳玫秀、曾昭華及陳啟耕等五位僑務顧問，以及林青蓉、吳俊毅、楊婷恩、胡佳惠及谷克朕等五位僑務促進委員，聘期自今年1月1日至2025年12月31日。
紀欽耀表示，橙縣及聖地牙哥僑界不僅人才輩出，僑團之間更是互動緊密、和諧，僑界凝聚力高，僑務推動順暢有成，希望未來僑務工作的推動更上層樓，他今後也將多多參加橙縣與聖地牙哥的僑界活動。
當天有十位僑務榮譽職人員出席聘書致頒典禮，分別是僑務諮詢委員呂耀勳、邱垂煌、許清松、蔡玟慧及黃河芬，僑務顧問康秋霞、魏渝蓉、陳玫秀、曾昭華，以及僑務促進委員胡佳惠。紀欽耀除致頒聘書、致上祝賀，也與每一位僑務榮譽職人員合影留念，為新任期的僑務榮譽職任務開啟新篇章。
上一則
世界晚報／中國「五一」擠爆 訂不到酒店 公厠過夜
下一則
FB留言