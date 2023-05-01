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無法夜宿地鐵 逾500遊民亟待安置

編譯陳盈霖／綜合外電報導
洛杉磯地鐵內無家可歸者問題亟待解決。(ABC 7)
洛杉磯地鐵內無家可歸者問題亟待解決。(ABC 7)

巴沙迪那星報報導，洛杉磯無家可歸的地鐵乘客問題，急待相關單位解決。根據洛杉磯市都會運輸局（Metro）一項最新調查顯示，近600名無家可歸的地鐵乘客，每晚必需在火車和巴士停運進行維護時下車，回到公園、人行道與大街上。

這項於4月27日發布的調查指出，每晚約有800名無家可歸者於地鐵內避難，平均約555名無家可歸者，從洛縣各地地鐵終站走上大街上睡覺。為此，Metro正積極尋找解決方案，且考慮實施無家可歸者緊急措施。

調查指出，十幾個地鐵終點站（通常位於居民區）在午夜至凌晨3時間，總會有許多無家可歸乘客在那裡下車並聚集，如聯合車站137人，北好萊塢B紅線車站112人等。

Metro特殊計畫資深主管瓊斯（Desiree Jones）說，「當我們的地鐵停運時，這些無家可歸者無處可去。」

根據Metro，今年第一季度地鐵載客量保持在疫情前的58%。因愈來愈多人在家工作。也有人認為載客量不高，是乘客不希望看見無家可歸者在車站內，擔心相關犯罪案增加。

Metro與洛縣衛生服務團隊簽訂合同，每月兩次訪問洛杉磯市中心以西的西湖／麥克阿瑟公園車站（Westlake／MacArthur Park），這是個犯罪率高發區。根據Metro執行長威金斯（Stephanie Wiggins），Metro已將無家可歸者外展團隊從八個增加至16個，其合作夥伴PATH在3月份替1093人提供服務，其中15人得到永久性住房。

然終點站附近居民，對無家可歸者相關服務表示反對。

六個月以來，Metro與洛縣政委員韓珍妮（Janice Hahn）一直在解決長堤A（藍）線終站問題，許多居民與企業主抱怨無家可歸者晚上在街上遊蕩，一些人赤裸身體進入商家店內，嚇跑顧客。

Metro提議在長堤Wrigley區的Willow Street A線車站停車場提供無家可歸者服務，或稱「希望中心」（Hub of Hope），效仿費城設立的模式，每晚午夜至凌晨1時間，替下車的無家可歸乘客提供食物、住所、淋浴、電話充電和心理健康等服務。

然該計畫卻遭上百名居民反對，認為地點靠近三所學校和14畝退伍軍人公園。該市要求Metro考慮在洛縣A線Del Amo車站附近一個非縣屬地區，建立一個城外無家可歸者中心。

目前Metro正密切關注最需要無家可歸服務的三個車站，聯合車站、第七街和Metro，以及北好萊塢等。

地鐵 洛縣 洛杉磯

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