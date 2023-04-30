洛縣貧富社區 夏日溫差最高36°F

研究發現，洛杉磯縣低收入社區的地表溫度高於高收入社區。（記者趙健/攝影）

據加州 理工學院(Caltech)28日發表在 《科學進展》（Science Advances）期刊上的研究表明，洛杉磯 縣低收入 社區的地表溫度高於高收入社區；在夏日的中午溫差可能高達36°F。

該研究表明，導致高低收入社區溫度差異的主要原因是植被覆蓋水平的不同，更多的植被利於地表散熱。儘管地理因素——例如距離涼爽海洋的遠近，對氣溫產生一定影響，但地表溫度差異的主導因素是蒸發至大氣中的水量。當水蒸發時，由液體變成氣體的過程則會把熱帶離表面。這好比人從游泳池中出來時會感到寒冷，從皮膚蒸發出的水分把熱帶走了。在富裕的社區，由於樹木密度更高，更多的水分被蒸發，容易產生冷卻效應。

在半乾旱的洛杉磯地區中，植被主要依靠灌溉而非降雨來維持生長。因此，研究人員建議在低收入社區種植更多樹木，並使用可持續的維護和灌溉方法，這樣就可以有效地降低地表溫度。同時，種植時應優先考慮樹木，遠離草坪。雖然草坪增加了水分蒸發的量，但卻沒有提供遮蔽。

研究人員還建議，對於在無法增加植被的密集城區，可通過增加屋頂、街道等表面的反射降低溫度。

加州理工學院團隊研究了過去四年收集的高分辨率地表溫度測量數據。這些數據由ECOSTRESS收集，是一種安裝在國際太空站的衛星儀器，測量地球表面溫度的分辨率可精準至城市街區。

研究人員表示，提高對熱浪風險的認識，並承認不同社會經濟群體之間不平等的環境極具意義。這樣的研究可以為城市規劃選擇提供信息，以促進環境公正，並增強城市在夏季變暖時的韌性。