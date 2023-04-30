北美華文作協 蓬丹接總會長

北美華文作家協會總會29日舉辦2023年度新舊會長交接典禮及聯誼春宴。卸任會長吳宗錦(左起)，新會長蓬丹，新副會長彭南林。（記者楊青╱攝影）

北美華文作家協會總會2023年度新舊會長交接典禮及聯誼春宴，29日在888海珍海鮮大酒樓舉辦，來自全美各地的華文作家、文友百餘人共襄盛舉，受邀參加典禮的民選官員盛讚華文作家協會和華文作家們，為推動中華文學在海外耕耘不懈且碩果纍纍。

北美華文作家協會總會29日舉辦2023年度新舊會長交接典禮及聯誼春宴。新會長蓬丹（右），新副會長彭南林（左）。（記者楊青╱攝影）

2023年新任會長蓬丹從卸任會長吳宗錦手中接棒。北美華文作家協會總會2023年新團隊成員還包括：副會長龔則韞（美東）、彭南林（美西）；秘書長李秀臻（美東）、林良姿（美西）；財務長李錦華；副財務長岑霞；網站總編輯：嚴筱意；編輯王志榮、林良姿；榮譽顧問林德憲、吳宗錦。

北美華文作家協會總會2023年度新舊會長交接典禮及聯誼春宴29日在888海珍海鮮大酒樓盛大舉辦，來自全美各地的華文作家、文友百餘人共襄盛舉。（記者楊青╱攝影）

聯邦眾議員趙美心應邀主持新舊會長監交儀式，她致辭表示，北美華文作家協會經過30多年的發展，擴展到23個分會和2000會員，成績有目共睹。華人 作家和文友在海外生活和打拚中依然保持高昂的文學創作熱情，更是難能可貴。她希望海外華人文學創作持續發展，碩果不斷。

北美華文作家協會總會2023年度新舊會長交接典禮及聯誼春宴29日在888海珍海鮮大酒樓盛大舉辦，來自全美各地的華文作家、文友百餘人共襄盛舉。（記者楊青╱攝影）

洛杉磯 縣政委員的代表吳忠國同時也代表加州 眾議員方樹強，向作家協會新舊團隊成員頒發感謝狀。聖蓋博市議員丁言愉感謝北美華文作協為推動海外華語文學創作所作出的努力和貢獻，正是華人作家和文友的不懈創作，給華人在海外的文化生活增加了很多樂趣。

蓬丹出任北美華文作家協會總會新會長。（記者楊青╱攝影）

資深華文作家蓬丹在就職典禮上，感謝各方對北美華文作家協會的支持，同時對卸任會長吳宗錦及其團隊表示感謝。她說，北美華文作協上次實體會議是在2018年，作協30周年慶也是在雲端舉辦，因為疫情的關係，前任團隊連任六年，勞苦功高。她表示自己此次獲得大家信任擔挑重任，希望未來不負眾望。