阿拉斯加航空 星宇在美首位夥伴

星宇航空執行長翟健華（左二）與阿拉斯加航空資深副總裁Nat Pieper開心互換飛機模型。（記者張宏／攝影）

星宇航空日前宣布其美國首家航空合作夥伴是阿拉斯加航空(AS)，雙方可以行李直掛、會員哩程累積及兌換等，對於有意往返北美內陸或亞洲主要城市的旅客來說，將更為便利。。

星宇航空執行長翟健華，與阿拉斯加航空資深副總裁Nat Pieper宣佈雙方將攜手陸續展開各項深度合作，包括行李直掛、會員哩程累積及兌換等，提供雙方旅客及會員，往返北美內陸或亞洲主要城市優質便捷的飛行服務。

阿拉斯加航空是全美第五大航空公司，於北美擁有超過100個航點，會員人數更多達數百萬人。透過雙方聯運合作，旅客可經由阿拉斯加航空的北美網絡，串接星宇航空洛杉磯航線 ，快速抵達台北或進一步轉往星宇航空飛航的16個亞洲航線。而亞洲地區的旅客則可搭乘星宇航空經台北轉往洛杉磯，再轉乘阿拉斯加航空航班，延伸至北美各地。

翟健華表示，北美航線的開闢對星宇航空而言，是一項嶄新的挑戰與里程碑，很高興在跨足北美之初，即能與全美第五大的阿拉斯加航空結為盟友，透過星宇的亞洲航線，與阿拉斯加航空於北美的綿密網絡，除可大幅提升彼此的競爭優勢，亦可為雙方會員提供更多元的哩程累積、兌換選擇。

阿拉斯加航空機隊、財務、聯盟資深副總裁Nat Pieper表示，阿拉斯加航空很榮幸成為星宇的第一家航空合作夥伴。阿拉斯加航空與星宇航空皆深知，旅客對於卓越服務與便利性的期待與重要性，相信雙方的旅客將會喜歡並享受星宇航空優質的飛航服務，可連接北美西岸、台北至亞洲更多令人驚豔的地方。