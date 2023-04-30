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吳彥祖關心仇亞 出席慶典不忘發聲

記者趙健／洛杉磯市報導
香港影星吳彥祖4月24日晚攜妻子Lisa S.出席「Ruby Hero Award」慈善慶典。（南加州亞美公義促進中心及Shutterstock ）
香港影星吳彥祖4月24日晚攜妻子Lisa S.出席「Ruby Hero Award」慈善慶典。（南加州亞美公義促進中心及Shutterstock ）

香港影星吳彥祖（Daniel Wu）4月24日晚攜妻子Lisa S.出席「Ruby Hero Award」慈善慶典。今年48歲的吳彥祖身著休閒西裝出鏡，活動現場親和力十足，不停與粉絲合影。觀眾直呼：男神真的太帥了！

慶典當天，吳彥祖與妻子Lisa作為紅毯壓軸嘉賓，抵達現場後引發現場尖叫連連。吳彥祖身穿棕色英式格紋西裝，內搭棕色圓領毛衣，整體造型兼具優雅與個性，整齊俐落。

「Ruby Hero Award」慈善慶典由非營利組織南加州亞美公義促進中心(Asian Americans Advancing Justice，AJSOCAL)和洛杉磯主廚人權協會(LA Chefs For Human Rights，LACHR)聯合主辦，旨在表彰為代表亞裔社區發聲的傑出人士。亞美公義促進中心負責人表示，在過去幾年中，吳彥祖在亞太裔社區的積極行動引人注目。疫情期間，針對亞裔美國人的仇恨和暴力事件激增，他勇敢的發聲和堅定的行動推動了亞太裔社區運動的發展。

吳彥祖在領獎時表示，在搬回美國之前，他在香港住了近20年，幾乎忘記了種族問題的存在。但當他2016年搬回美國後，一系列針對亞裔群體的暴力事件令他倍感震驚，這種充滿了暴力和憤怒的局面是他從未見過的。然而，這些令人沮喪的情況持續了近一年，卻依然沒有得到主流媒體的廣泛報導，這令他非常失望。

吳彥祖說，儘管這些年亞裔群體的聲音有所提高，但仍然有很長的路要走。當前，仇恨犯罪事件仍然頻繁發生，而且隨著中美關係的惡化，這種犯罪行為可能會繼續增加。

最近，由吳彥祖主演的電影「西遊ABC」已經發布了預告片。該故事講述一位華裔美籍男孩在開學的第一天認識了新來的交換生後，意外捲入了一場東方神話的諸神之戰。吳彥祖表示，參與該片的演出是一種間接提高亞裔群體在美國社會影響力的方式。該片上映後，會有更多的人了解華人文化中的神話角色，這樣的方式可以提高亞裔群體在美國社會的聲音。

吳彥祖表示，參與「西遊ABC」的演出是一種間接提高亞裔群體在美國社會影響力的方式...
吳彥祖表示，參與「西遊ABC」的演出是一種間接提高亞裔群體在美國社會影響力的方式。（記者趙健/攝影）

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