吳彥祖關心仇亞 出席慶典不忘發聲

香港影星吳彥祖4月24日晚攜妻子Lisa S.出席「Ruby Hero Award」慈善慶典。（南加州亞美公義促進中心及Shutterstock ）

香港 影星吳彥祖（Daniel Wu）4月24日晚攜妻子Lisa S.出席「Ruby Hero Award」慈善慶典。今年48歲的吳彥祖身著休閒西裝出鏡，活動現場親和力十足，不停與粉絲合影。觀眾直呼：男神真的太帥了！

慶典當天，吳彥祖與妻子Lisa作為紅毯壓軸嘉賓，抵達現場後引發現場尖叫連連。吳彥祖身穿棕色英式格紋西裝，內搭棕色圓領毛衣，整體造型兼具優雅與個性，整齊俐落。

「Ruby Hero Award」慈善慶典由非營利組織南加州 亞美公義促進中心(Asian Americans Advancing Justice，AJSOCAL)和洛杉磯主廚人權協會(LA Chefs For Human Rights，LACHR)聯合主辦，旨在表彰為代表亞裔 社區發聲的傑出人士。亞美公義促進中心負責人表示，在過去幾年中，吳彥祖在亞太裔社區的積極行動引人注目。疫情期間，針對亞裔美國人的仇恨和暴力事件激增，他勇敢的發聲和堅定的行動推動了亞太裔社區運動的發展。

吳彥祖在領獎時表示，在搬回美國之前，他在香港住了近20年，幾乎忘記了種族問題的存在。但當他2016年搬回美國後，一系列針對亞裔群體的暴力事件令他倍感震驚，這種充滿了暴力和憤怒的局面是他從未見過的。然而，這些令人沮喪的情況持續了近一年，卻依然沒有得到主流媒體的廣泛報導，這令他非常失望。

吳彥祖說，儘管這些年亞裔群體的聲音有所提高，但仍然有很長的路要走。當前，仇恨犯罪事件仍然頻繁發生，而且隨著中美關係的惡化，這種犯罪行為可能會繼續增加。