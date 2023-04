《博物館裡的中國故事》5月1日NBC聚寶平台播出

博物館 保存和記錄著人類文明與藝術,每一段塵封的歷史都能在這裡找到存在的痕跡。在美國大大小小的博物館裡,中國文物也同樣述說著自己的故事。由華人 全隊歷經一年策劃及製作完成的《華人之光(The Glory of Global Chinese)》博物館主題系列節目《美國博物館裡的中國故事(Chinese Story in Museums)》,將從5月開始在美國國家電視廣播公司NBC聚寶(Jubao)平台播出。

《華人之光》博物館主題系列節目《美國博物館裡的中國故事》由CGTN America(央視北美總站)牽頭,中國電視有限公司、何振岱文化研究(美國)基金會、彼岸文化傳媒集團共同投資製作,第一期節目《大都會 博物館——讓世界愛上中國文化》將於2023年5月1號在NBC 聚寶(Jubao)平台推出,向全美觀眾講述中華瑰寶之美。

除紐約大都會藝術博物館(The Metropolitan Museum of Art,New York City)之外,系列節目還將包括對波士頓美術博物館(Museum of Fine Arts,Boston)、舊金山亞洲藝術博物館(Asian Art Museum,San Francisco)以及堪薩斯城納爾遜阿特金斯藝術博物館(The Nelson-Atkins Museum of Art,Kansas City)的介紹,採訪了包括這些博物館館長、領軍人、策展人在內一系列在美國著名博物館工作的中美專家學者。這些文保巨匠在大洋彼岸續寫著中華文化的傳承和發展,大力推廣和普及藝術的公共教育,持續促進中美文化交流與融合。

何振岱文化研究(美國)基金會創始人何欣晏,表達了對藝術教育的滿腔熱情和中國文化情懷;她表示,基金會近年一直堅持舉辦有關博物館的線上公益講座,至今60多期節目合作超過50位專家學者,為下一代傳遞中華文化,世界表達的理念,希望將來走向歐洲的藝術博物館,講述更多中國故事。

觀看《美國博物館裡的中國故事》2023年5月1日第一期可點擊https://play.xumo.com/networks/jubao/99991779。