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秦力勝 熱心助人 因材施教兩女有成

記者張宏╱洛杉磯報導
秦力勝是獅子會專區主席，做公益幫助有需要的人。（秦力勝提供）
秦力勝是獅子會專區主席，做公益幫助有需要的人。（秦力勝提供）

今年77歲的秦力勝，擔任合唱團指揮和老師逾40載，她熱愛音樂和舞蹈，和兩個女兒像朋友一樣相處。秦力勝說，她一生最有成就的事情是帶領合唱團40年，合唱團是她的第二生命，因此交了很多朋友，同時把兩個女兒帶大成家立業，也讓她很安慰。

提起秦力勝在南加華人合唱圈可謂家喻戶曉，台灣文化大學音樂系畢業的她，來美47年一直沒有放棄音樂。她說，她最開始在東部教鋼琴，來加州後先是在教會教合唱團，現在在拉古納地區的夢之聲合唱團，擔任指揮和老師，雖然成員都是老人家，但是大家都很認真。

今年77歲的秦力勝擔任合唱團指揮和老師逾四十載，她帶領的夢之聲每年都參加海華合唱...
今年77歲的秦力勝擔任合唱團指揮和老師逾四十載，她帶領的夢之聲每年都參加海華合唱比賽。（秦力勝提供）

她說，因為合唱團的團員都很愛她，雖然她一直想退休，卻一直無法退休。目前她體力還可以，所以想帶著大家繼續唱下去。合唱團就像是一個家庭，大家要融洽，她常鼓勵大家不一定每周都來，但要學會如何和其他人聲音融合，要彼此了解才能在團體裡生存。合唱團不一定每個人都很出色，其實只要會講話就會唱歌，唱歌是能訓練出來的。每次在合唱團看到大家的進步和融洽，她就很高興。

秦力勝業餘時間也很喜歡跳舞，常跳兩個小時的舞蹈，包括拉丁舞和Zumba 等。她現在還是獅子會專區主席，做公益幫助有需要的人。她說，她一直都很喜歡和人打交道，喜歡熱鬧，也很喜歡幫助別人。在合唱團的40多年，可謂她人生最有成就的事情。

秦力勝（最後一排右一）有兩個女兒，她喜歡交朋友。（秦力勝提供）
秦力勝（最後一排右一）有兩個女兒，她喜歡交朋友。（秦力勝提供）

秦力勝不僅是合唱團指揮，退休前也是職業女性，也是兩個女兒的媽媽。談及育兒之道，她說，兩個女兒個性不同，大女兒很會唸書，自動自發，高中是第一名畢業，所以她沒有花太多心思。小女兒從八歲喜歡溜冰一直玩到17歲，現在在賭城做地產經紀。她的經驗是，小孩不管如何，不要強迫她們做不喜歡的事情。像她一個朋友的孩子哈佛法律系畢業，結果畢業後直接把證書交給父母，說這是為你們念的，然後轉頭去寫電影劇本，做自己喜歡的事情。對小孩要像交朋友一樣，打罵沒有用。

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