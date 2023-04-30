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介紹台灣美食美景 台觀光局邀3網紅赴台體驗

記者張宏╱洛杉磯報導
三名博主將乘坐星宇航空的商務艙，享受可以完全平躺的「零重力」座椅。（檔案圖）
三名博主將乘坐星宇航空的商務艙，享受可以完全平躺的「零重力」座椅。（檔案圖）

台灣交通部觀光局駐洛杉磯辦事處將從4月至6月期間，邀請三名網路博主赴台體驗天空和陸地之美，包括量身打造了五天旅程，讓其深入體驗台灣多元觀光風貌，包括著名飲食文化、引人入勝風景及台灣人民熱情。另外，5月1日開始，非台灣護照國際自由行旅客赴台後就有機會拿到163美元消費金啦！

行程從米其林星級餐廳鼎泰豐和烹飪課程，到自由潛水及在榮獲「全球綠色旅遊目的地」日月潭上欣賞日出和體驗立式划槳。三位網紅將各自走訪台灣熱門的樂活景點，呈現台灣最動人的一面。透過本次網紅來台踩線親身經驗，向美國民眾分享台灣豐富的深度旅遊行程，進一步宣傳台灣觀光，並強化台灣疫後安心、安全旅遊形象，以期恢復疫前觀光產業榮景。

觀光局駐洛杉磯辦事處主任林宜錚表示，為積極開拓疫後來台旅遊商機，美西市場透過全新人力的補位，將針對洛杉磯及舊金山市場推出更加生動、在地化及深度行程，並同時加強宣傳將於5月正式上路的加速擴大吸引國際觀光客方案。國際自由行旅客持非台灣護照入境臺灣，停留3日至90日，就有機會抽中新臺幣5000元(163美元)的消費金，更多資訊可到交通部觀光局的官方網站https://theme.taiwan.net.tw/luckyland/上查詢。

這三名博主有以生活、旅遊和美妝為主題的網紅，也有台灣美籍記者兼作家，還有在網路上分享美食和旅遊影片的生活博主。值得一提的是，這次活動結合星宇航空新增台北至洛杉磯航線，三位網紅乘坐星宇航空提供的商務艙，享受卓越與舒適的服務。座位旁的全閉式拉門可為乘客提供隱密空間，而星宇航空獨特的「零重力」座椅可在休息時緩解壓力。

機上餐飲結合米其林星級主廚林明健的新法式佳餚、台灣著名的日月潭出產的阿薩姆紅茶與其他一流的茶點。從台北到洛杉磯的航班提供米其林燒烤名店胡同燒肉的佳餚，包括台灣牛肉麵、入口即化的烤肉，及抹上黑松露奶油的和牛菠蘿堡。更多詳情請查看星宇航空Facebook和Instagram帳號。

觀光 洛杉磯 日月潭

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