我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

不滿被騙40元停車費 德州男溜出餐廳殺人後繼續約會

家屬稱澳洲學生因「台灣小吃」中毒 台網炸鍋抗議被汙名

歌手王嘉爾 鑽石吧用餐很親民

記者王若然／洛杉磯報導
用餐後與友人一起離開。（讀者提供）
用餐後與友人一起離開。（讀者提供）

南韓出道的中國歌手王嘉爾（Jackson Wang）近期在南加州活動頻繁，不僅剛參加了科奇拉音樂節（Coachella Valley Music and Arts Festival），目前還在洛杉磯地區巡演，給歌迷帶來精彩舞台。其實，這位巨星日常表現得十分親民，近期他就被目睹在鑽石吧（Diamond Bar）的原味店用餐，引來不少歌迷尖叫。

根據讀者爆料，王嘉爾25日白天與友人一起在鑽石吧的原味店用餐。這名讀者稱，王嘉爾與兩三名朋友在吃飯，吃了大概有兩個小時左右，當時餐廳內人很多，有不少顧客和員工都認出了他。

從讀者提供的圖片中可以看到，王嘉爾沒有化妝是純素顏，頭髮打理得也很隨意。太陽鏡搭在頭上。他身著黑色短袖，條紋睡褲，腳踩橙色LV拖鞋，與同桌朋友隨意地聊著天。當被問及王嘉爾當天點了什麼菜時，這名讀者稱因涉及隱私，不便透露。而從其他網路的圖片上，可以看到王嘉爾手拿一大杯凍檸茶，喝得很開心。

這位讀者表示，雖然被很多粉絲認出，但很多人都不好意思上前要求合照，只是低調地拍著照片和視頻。而王嘉爾對民眾盯著他看似乎很習慣，絲毫不介意。有其他現場網友爆料，王嘉爾用過的杯子和紙巾都被粉絲打包帶走了。

用完餐後，王嘉爾與其他友人一起上了一輛銀色豐田Camry轎車離開。網友評論，歌星連坐的車都那麼低調。

除了去過原味店，王嘉爾在洛杉磯期間還曾被目睹去過羅蘭岡（Rowland Heights）「香天下」火鍋店，羅斯密（Rosemead）中越融合菜Golden Delight，韓國城Sunnongdan等。

王嘉爾26日在洛杉磯Shrine Expo Hall舉辦演唱會，接下來28日於舊金山舉辦演唱會，之後前往加拿大溫哥華舉辦演唱會，再返回芝加哥等地舉辦演唱會。此次在洛杉磯開演唱會是其北美巡演的第一站。

王嘉爾是香港人，在韓國GOT7男團出道，人氣在韓國和中國都很高。此次他獲邀登上美國年度音樂盛事：科奇拉音樂節，是首位登上該音樂節的中國人。

王嘉爾日前被拍到在鑽石吧原味店用餐。（讀者提供）
王嘉爾日前被拍到在鑽石吧原味店用餐。（讀者提供）
王嘉爾日前被拍到在鑽石吧原味店用餐。（讀者提供）
王嘉爾日前被拍到在鑽石吧原味店用餐。（讀者提供）
用餐後與友人一起離開。（讀者提供）
用餐後與友人一起離開。（讀者提供）

洛杉磯 鑽石吧 加州

上一則

罕見白色虎鯨幼仔現蹤 賞鯨人群驚艷

下一則

西好萊塢3匪 持AK-47步槍威脅路人

延伸閱讀

世界晚報╱三匪持衝鋒槍搶劫 洛杉磯西好萊塢路人嚇壞

世界晚報╱三匪持衝鋒槍搶劫 洛杉磯西好萊塢路人嚇壞
洛杉磯地鐵站持冰毒管 流浪漢發飆咬斷警員小拇指

洛杉磯地鐵站持冰毒管 流浪漢發飆咬斷警員小拇指
NBA／快艇新球場2024年落成 VIP包廂最貴1季200萬元

NBA／快艇新球場2024年落成 VIP包廂最貴1季200萬元
LPGA洛杉磯錦標賽 獎金300萬 台商王文祥扮幕後金主

LPGA洛杉磯錦標賽 獎金300萬 台商王文祥扮幕後金主
李晶晶牙科診所 位鑽石吧/西柯文納

李晶晶牙科診所 位鑽石吧/西柯文納
法院開演唱會？紅髮艾德紐約出庭 自彈自唱否認抄襲

法院開演唱會？紅髮艾德紐約出庭 自彈自唱否認抄襲

熱門新聞

案發地點。（圖片來源：受訪人提供）

2華女買萬元限量包 上車就被搶 搶匪得手還歡呼

2023-04-23 16:20
加州2023最危險城市，內陸聖伯納汀諾市上榜。（SBPD）

2023年加州這個城市最危險 南加聖市也上榜

2023-04-23 18:11
劉亦菲扮演的許紅豆打坐場景中穿的是Tretorn鞋。（「去有風的地方」劇照）

劉亦菲神仙姐姐同款鞋 加州好市多有賣…才20多元

2023-04-25 18:19
比斯利（Marc Beardsley）和妻子耐斯樂（Rosilyn Nesler）。（ABC）

帳戶突增巨款 聖地牙哥老夫婦不慎被騙近7萬

2023-04-27 14:47
位於蒙迪貝婁市的比佛利醫院。（本報檔案照）

要求華人護士講英文被批「歧視」 醫師狀告醫院

2023-04-25 14:05
案發地為居民區，馬路兩邊均為獨棟屋。（谷歌地圖）

洛縣阿市雙屍命案死者姓名公布 都是華裔

2023-04-24 13:56

超人氣

更多 >
買汽車保險 這三家公司最便宜

買汽車保險 這三家公司最便宜
貨櫃運費從4萬慘跌至2000 華人卡車司機收入崩盤

貨櫃運費從4萬慘跌至2000 華人卡車司機收入崩盤
媽媽、妹妹都求重判...留美女碩士弒父棄屍 為何能逃過一死？

媽媽、妹妹都求重判...留美女碩士弒父棄屍 為何能逃過一死？
想甩掉腹部脂肪 這4種「健康」食物要少吃

想甩掉腹部脂肪 這4種「健康」食物要少吃
華裔夫婦遭盜刷信用卡 銀行：1理由拒賠償

華裔夫婦遭盜刷信用卡 銀行：1理由拒賠償