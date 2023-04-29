河濱性虐孩童案判賠近23億 史上最高

河濱縣一起性虐孩童案，陪審團裁決被告向受害人賠償22.8億元。（警方提供）

南加 內陸河濱縣一個陪審團近日對一起孩童性虐案判決，賠償受害人近22.8億元。這或許是美國歷史上兒童性虐案的最高賠償，受害人曾是艾辛諾湖（ Lake Elsinore ）教會長老的繼女。不過這項判決更具有象徵意義。

陪審團於25日裁決被告向受害人支付8.36億元的一般性賠償，以及14.4億元懲罰性賠償。據現年41歲的受害人代理律師表示，在陪審團決定之前，耶穌基督後期聖徒教會（Church of Jesus Christ of Latter-day Saints）與受害人以100萬元達成庭外和解，同時受害女子的母親同意支付20萬元。

律師多迪克（Gary A. Dordick）表示，受害人的繼父在這起民事案審判時沒有現身，陪審團在三天審議後作出裁決。他說，通過這起案件，法官希望每位遭受性虐待的受害者了解到，作為一個受害人並不可恥。同時由於被告現年已70多歲，在一家獎盃商店工作，受害人也不太可能獲得更多賠償金。

不過，受害人可以感受到正義得到伸張。律師表示「判決結果是要讓被告因為行為卑鄙而受到懲罰，這在受害人心理康復過程中是非常重要的。對於受害人來說，陪審團判決滿足了她的情感需要。」

關於這起性虐孩童案，受害人在訴訟中聲稱，自大約1987年起，她加入教會後，就開始經歷性虐過程，發生在教會、停車場和健身 館。據起訴書，1994年受害人13歲，她將受虐情況告知了一位教會主教，於是主教安排受害人、繼父及母親會面，主教談到了寬恕、原諒。受害人母親在法庭文件紀錄中，完全否認獲悉孩童遭受性虐待而沒有採取阻止行動。

不幸的是，受害人遭受性虐待仍在持續。後來受害人告訴了她在高中的籃球教練。警方接到報警後，受害人繼父被捕。河濱高等法院紀錄顯示，1997年被告承認多項性虐孩童罪名，包括一項對14歲以下孩童實施三次或更多猥褻罪名。