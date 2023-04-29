海釣大啖漁獲 小心DDT污染

湯繼理洛杉磯縣環境科學工程師湯繼理表示，1980年代托倫斯蒙特羅斯化學公司在洛杉磯外海傾倒的數萬只DDT桶子造成的污染，影響至今依然懸而未決。（記者楊青／攝影）

春暖花開，又是一年海釣時，今年春天比往年更加豐碩的海洋魚貨，讓南加州 不少海釣愛好者興奮不已。不過專家提醒，洛杉磯外海區域DDT污染依然懸而未決，私人近海魚獲食用還需小心。

洛杉磯縣環境科學工程師湯繼理(Jerry Tang)表示，1980年代托倫斯蒙特羅斯化學公司(Montrose Chemical Corporation)在洛杉磯外海傾倒的數萬個DDT桶子，造成的污染影響至今依然懸而未決，不僅給附近海域的海洋生態造成影響，也對洛杉磯近海捕撈和魚獲食用安全留下陰影。

Barred sand bass（條紋鱸魚）。（加州野生生物局）

雖然30多年前遺留的大批DDT(殺蟲劑)污染物，近年有繼續向外海移動的趨勢，看起來似乎愈來愈遠離海岸線，但對海水以及生態的影響是否在安全範圍，尚無最後定論。

湯繼理1990年獲得洛杉磯加大 (UCLA)公共衛生碩士後，進入洛杉磯縣衛生區(Sanitation district of Los Angeles)公共衛生下水道部門工作至今，近年主要負責洛縣環境保護和海洋放流與檢測 及公眾垃圾和污水處理。

Black croaker（黑黃魚）。（加州野生生物局)

他解釋，托倫斯的化學公司當年共向洛杉磯縣卡特琳娜海域，傾倒大批裝有DDT農藥的桶子在當時是得到批准，這些裝有化學污染物的桶子，由船隻運送到離洛杉磯海岸線大約15哩的海洋處，該區域最深有3000呎。但這些鐵桶後來慢慢被海水腐蝕，裡面的有機溶劑慢慢滲透出來，開始影響到海洋生態，近年的研究報告發現，附近海域生態受到沉積物的影響，傾倒區域周圍發現了很高量的有機化合物。

Barracuda（梭魚）。（加州野生生物局)

但由於傾倒化學鐵桶的海域超出了洛杉磯縣海域範圍，處於加州和聯邦海域交界，所以相關海域的污染問題一直等待聯邦與加州政府和環保部門一起研究解決。近年聖地牙哥加大的相關研究機構派船，並用先進的技術去當地採樣，找到了將近2萬5000個散落的沉積物，分布的地點很廣。但因為太深了，沒有辦法打撈上來。

Topsmelt。（戴維斯加大）

這些化學沉積物到底要不要打撈上來？如果無法打撈是否要改用其他方法，減少其對海洋的生態的污染？誰負責出資？湯繼理表示，這些問題目前都在相關研究範圍内，相關報告預期2024年完成，目前的研究方案之一是看看附近海域的污染程度，是否需要使用沙子覆蓋最高污染海域的方式解決問題，降低污染。