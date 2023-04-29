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戶外用餐規範 洛市府完成規劃

編譯胡立宗／綜合報導
洛杉磯市通過室外用餐新規。（NBC）
洛杉磯市通過室外用餐新規。（NBC）

新冠疫情期間，戶外用餐(al fresco)成為趨勢，但是此一作法並未成為明文規定。不過，洛杉磯市府的規劃委員會(Planning Commission)27日終於完成戶外用餐的正式規定，並提交市議會規劃與使用委員會(Planning and Land Use Management Committee)。

市長貝斯(Karen Bass)表示，開放戶外用餐對小型企業、就業機會與社區活化都有益處，納入規範對餐廳、員工與顧客都好，市長辦公室會繼續納入其他彈性做法，協助餐廳與社區持續發展。此案待議會通過。

在貝斯的指示下，市府規劃委員會開始商議簡化室外用餐的申請程序，因此新規還納入了，合法業者可以藉由線上認證管道，取得室外用餐提供酒精飲料的許可。

新制除了開放家庭餐廳在私家區域內提供戶外用餐服務，並取消了與室內用餐區呈等比的舊規，以及簡化室外用餐的指引規定 。另外，室外用餐的私人用地停車規定也隨之放寬。

規劃委員會的主席Samantha Millman 表示，加州與市府因應新冠威脅提出的靈活調整，一直都未成為正式規定，新案出爐後，室外用餐將成為全市餐廳都能採取的選項了。

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