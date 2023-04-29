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聖瑪利諾華協慈善餃子派對 華洋齊聚為學校籌款

聖瑪利諾訊
在慈善餃子派對上，華洋家長們一起包餃子的場景十分熱鬧。（聖瑪利諾華人協會）
在慈善餃子派對上，華洋家長們一起包餃子的場景十分熱鬧。（聖瑪利諾華人協會）

聖瑪利諾華人協會(Chinese Club of San Marino）和家長及教師學生協會（PTSA）20、21日連續兩天舉辦慈善餃子派對，華洋居民齊聚華協廚房一同包餃子，所籌款項全數捐給聖瑪利諾小學和高中。

市議員Gretchen Shepherd Romey也到場支持，一同學習包餃子。...
市議員Gretchen Shepherd Romey也到場支持，一同學習包餃子。（聖瑪利諾華人協會）

在慈善餃子派對上，華洋家長們一起包餃子的場景十分熱鬧。有人拌餡料，有人擀麵皮，還有人包餃子，這當中每一步都需要精心操作，家長們樂在其中。大家互相交流、分享技巧，享受著活動帶來的歡樂氛圍。整個現場歡聲笑語，氣氛融洽，讓人感受到濃濃的人情味。此外，該市市議員Gretchen Shepherd Romey也到場支持，一同參與。

華協負責人Joanna Cheng表示，這個活動一直受到大家的關注，參與者每年都在增加。來參加的華洋居民，不但能品嚐各式口味的餃子，還能夠學習製作餃子的全套工藝，也能夠把自己製作的餃子帶回家，與家人們分享。

活動創辦人Sylvia Koh表示，這項活動已經舉辦了八年，最初的想法是讓家長們互相認識。華人家長們非常擅長包餃子，但在美國長大的家長對此並不熟悉，因此這是一個很好的文化交流機會。來自不同文化背景的家長們聚在一起，不但可以學習製作餃子的全套工藝，還能夠為學校籌款，非常有意義。

餃子 華人 聖瑪利諾

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