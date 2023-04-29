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黃鍾艷珍樂善好施 為華人爭權益

洛杉磯訊
黃鍾艷珍（右）日前從中華民國僑務委員會委員長徐佳青（左）手中接過僑務顧問續聘證書，表示將繼續服務僑社。（黃鍾艷珍提供）
黃鍾艷珍（右）日前從中華民國僑務委員會委員長徐佳青（左）手中接過僑務顧問續聘證書，表示將繼續服務僑社。（黃鍾艷珍提供）

洛杉磯僑界服務數十年，享有「天香姐」、「花姆」稱譽的黃鍾艷珍 (Jeannie Wong），日前從中華民國僑務委員會委員長徐佳青手中，接過僑務顧問續聘證書；徐佳青委員長感謝與期許她繼續致力為僑社作出貢獻。

黃鍾艷珍， 出生於中國廣東鶴山市共和鎮，香港長大，1962年與先生黃榮瀚結婚後移居洛杉磯，育有五位千金，她們長大後均學有所成，在社會不同領域嶄露頭角。長女黃嘉音 (Carol Wong) 擔任洛杉磯縣估值官助理長達35年，兩年前才退休；二女黃嘉韻 (Gloria Wong) 服務於洛杉磯市立圖書館；三女黃嘉寶 (Paula Wong) 及四女黃嘉怡 (Zelda Wong) 任職教育界，幼女黃嘉碧 (Abbie Wong) 在醫院當護事長。孫輩12人，曾孫一人，其中一名男孫在美國空軍任職。

20世紀60年代，華裔移民在洛杉磯生活艱辛，黃鍾艷珍一家人也不例外，除了照顧孩子們的起居飲食，她還協助丈夫黃榮瀚在南洛杉磯經營雜貨店長達20多年。1988年，他們將雜貨店生意結束後，選址在華埠旁的林肯崗創辦「天香花苑」(East West Florist) 。 1990年先生病逝後，黃鍾艷珍繼續經營天香花苑，並母兼父職，主持家務，對女兒供書教學，任勞任怨，從不言苦。

在洛杉磯僑界服務數十年，黃鍾艷珍 (Jeannie Wong）享有「天香姐」、「...
在洛杉磯僑界服務數十年，黃鍾艷珍 (Jeannie Wong）享有「天香姐」、「花姆」稱譽。（檔案照）

性格樂觀的黃鍾艷珍樂於助人，先後幫助弟、妹、同鄉兄弟及親友，從香港及中國大陸移民到美國謀生。除了活躍於洛杉磯僑社，她樂善好施，為善不甘後人，凡對僑社大眾有益的活動，她都積極參與，出錢出力、擔任義工，多年來支持華埠服務中心、華埠老人服務中心、華美博物館、華埠安全協會等非營利團體，不遺餘力，支持華人參政，為華人爭取權益同樣全力以赴，贏得「天香姐」、「花姆」等僑界稱號。

黃鍾艷珍曾任羅省秉公堂主席，四度出任羅省岡州保安堂主席，兩度擔任羅省婦女新運會主席，此外還曾任潮境同鄉會主席，世界廣東同鄉總會南加分會婦女部顧問，羅省黃氏宗親會婦女部主任等。她2016及17年擔任羅省中華會館副監事長，2018和19年當選中華會館監事長，擔任中華民國僑務委員會僑務促進委員，僑務顧問等榮譽職十多年。

洛杉磯 華埠 中華民國

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