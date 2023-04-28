周末這樣玩╱歪脖長頸鹿的家 聖塔芭芭拉動物園留傳奇

聖塔芭芭拉動物園的歪脖子長頸鹿曾經是明星動物。（蕭愛╱攝影）

聖塔芭芭拉動物園 ，雖然不大卻很有名，它曾經有一隻特別的歪脖子長頸鹿，大家都要來看這隻明星動物。雖然牠過世了，提到聖塔芭芭拉動物園，都會想到這隻特別傳奇的動物。

影音來源：蕭愛提供

現在歪脖子長頸鹿的歪脖子標本留在動物園的展覽室。牠的名字是Gemina ，在1987年至2008年期間，是最知名和最受歡迎的明星動物，也是長頸鹿群中的一員。

牠脖子彎曲在她三歲時首次出現，歪脖子原因從沒有公開過，雖然與其他長頸鹿不同，牠一樣過著充實的生活，並被同伴完全接受。 Gemina牠活了21歲，被動物園遊客深深懷念。 為了科學研究和人們對牠的喜愛，Gemina歪脖子六塊椎骨、頭骨和下巴作成標本，保存在展覽館。 Gemina 牠繼續激勵每一個人，旣使不同於同類，仍然需要勇敢的立足於世。並提醒我們所有人，接受個體的差異。

聖塔芭芭拉動物園的植物鬱鬱蔥蔥。（蕭愛╱攝影）

SBZoo動物園最受歡迎的活動是餵食長頸鹿，每日中午時分開放，非會員收費8元，會員收費5元。一開放立即有許多人排隊，小孩們特別喜歡，體驗親手餵食長頸鹿。工作人員準備了洗好的生菜，每人可以餵三片葉子，長頸鹿伸出長舌頭，立即捲入口中，相當有趣。

聖塔芭芭拉動物園靠近海邊，風景優美。（蕭愛╱攝影）

動物園在101高速公路附近，從94C出口，轉Ninos Drive。停車費11元，門票15至25元之間。動物園占地30英畝，靠近海邊，非常適合小朋友來郊遊，遊園的那一天，看到許多幼稚園的小朋友被老師帶隊來此一遊，他們穿著同樣的制服，一個牽著一個，天真爛漫的走在園中，真是可愛。

SBZoo動物園最早是一個名人莊園，曾經三嫁的莉蓮．貝利，擁有這個莊園。1951年8月，75歲的她過世，留下遺言，這一大片莊園要用於公園、宣傳、教育 、文化或是娛樂用途。最終這個地方設計成為全民的動物園，1963年8月正式啟用，成為附近最大的動物園。

餵食長頸鹿是動物園遊客喜愛的項目。（蕭愛╱攝影）

經營動物園不是簡單的事，需要動物專家、龐大的經費。聖塔芭芭拉動物園對有功於其發展者都留了紀念碑，動物園展覽廳一面牆壁，洋洋灑灑記下所有捐款人的名字。對最早奠下良好基礎的老動物園園長Edward Ted McToldridge有碑文詳細介紹他的貢獻。

他原是當地承包商，很早就在動物園作義工，後被聘為公園管理員。他帶領團隊完成了早期發展，用最少的錢為各類動物建適當的家，用當地苗圃培育的植物美化整個動物園，使四處環境鬱鬱蔥蔥。因為他的領導，動物園由夢想成為人們喜愛的社區寳藏。被譽為美國最好的動物園之一，也成為加州 許多人美好的回憶。

動物園的創建人有立碑詳細介紹。（蕭愛╱攝影）

小檔案：

動物園名稱：Santa Barbara Zoo

地址：500 Ninos Dr, Santa Barbara, CA 93103

營業時間：Open 10AM Closes 5 PM

電話：（805) 962-5339