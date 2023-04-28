堅信幸運數字5 加州橙縣男刮刮樂中500萬元

Millionaire Bucks Scratchers樣本。（加州彩券局提供）

橙縣爾灣市(Irvine)的Alec Bucur是最新一位因為Millionaire Bucks Scratchers而晉身百萬富翁的幸運兒，而且中獎金額500萬元也有他的幸運數字「5」，可以說是個跟5非常有緣的人。這張刮刮樂是在Alton Parkway 5425號的Chevron加油站 賣出，店家也獲得2萬5000元的獎金。

Alec Bucur受訪時說，他覺得他跟5有緣的開端是，他某一次問店家，上一個得主中獎金額是多少、第幾張，答案是500元、第五張，從此之後他就只買每一疊的第五張，這次中獎也是，這一疊正好還有第五張，所以他就買了，然後得了500萬元。成為五百萬富翁的感想是，Alec Bucur說他不要法拉利、不要豪宅，也不會亂花，只想好好度個假，然後投資 理財。

聖塔安那市(Santa Ana)的Jose Sanchez則是靠Power 10's Scratchers獲得100萬元，他的彩券是在East Dyer Road 1727號的Shahkot Gas & Market買的。加州 彩券局(California Lottery )表示，2023年至今，已經有36位百萬得主了。