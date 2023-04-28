我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

80歲拜登想連任 牽動加州3巨頭仕途

潘斯赴法院作證5小時 國會暴亂案大突破

堅信幸運數字5 加州橙縣男刮刮樂中500萬元

編譯胡立宗／綜合報導
Millionaire Bucks Scratchers樣本。（加州彩券局提供）
Millionaire Bucks Scratchers樣本。（加州彩券局提供）

橙縣爾灣市(Irvine)的Alec Bucur是最新一位因為Millionaire Bucks Scratchers而晉身百萬富翁的幸運兒，而且中獎金額500萬元也有他的幸運數字「5」，可以說是個跟5非常有緣的人。這張刮刮樂是在Alton Parkway 5425號的Chevron加油站賣出，店家也獲得2萬5000元的獎金。

Alec Bucur受訪時說，他覺得他跟5有緣的開端是，他某一次問店家，上一個得主中獎金額是多少、第幾張，答案是500元、第五張，從此之後他就只買每一疊的第五張，這次中獎也是，這一疊正好還有第五張，所以他就買了，然後得了500萬元。成為五百萬富翁的感想是，Alec Bucur說他不要法拉利、不要豪宅，也不會亂花，只想好好度個假，然後投資理財。

聖塔安那市(Santa Ana)的Jose Sanchez則是靠Power 10's Scratchers獲得100萬元，他的彩券是在East Dyer Road 1727號的Shahkot Gas & Market買的。加州彩券局(California Lottery )表示，2023年至今，已經有36位百萬得主了。

加州 投資 加油站

上一則

亞太傳統月音樂會 各族裔同台獻藝

下一則

We Can Do This健康家庭小貼士 協助快樂享春日

延伸閱讀

王克雄柑縣發表新書 談228遺屬的奮鬥

王克雄柑縣發表新書 談228遺屬的奮鬥
橙縣驚傳雙屍命案 男射殺亞裔女友後輕生

橙縣驚傳雙屍命案 男射殺亞裔女友後輕生
亞裔女被多年男同居人殺害 南加又見男殺女再自殺

亞裔女被多年男同居人殺害 南加又見男殺女再自殺
橙縣僑界急難救助會 專家傳授「反詐騙」要訣

橙縣僑界急難救助會 專家傳授「反詐騙」要訣
橙縣男扮女保母性騷兒童 檢察官痛斥邪惡怪物

橙縣男扮女保母性騷兒童 檢察官痛斥邪惡怪物
橙縣亞裔醫師涉欺詐1.5億元 若定罪最高50年監禁

橙縣亞裔醫師涉欺詐1.5億元 若定罪最高50年監禁

熱門新聞

案發地點。（圖片來源：受訪人提供）

2華女買萬元限量包 上車就被搶 搶匪得手還歡呼

2023-04-23 16:20
加州2023最危險城市，內陸聖伯納汀諾市上榜。（SBPD）

2023年加州這個城市最危險 南加聖市也上榜

2023-04-23 18:11
劉亦菲扮演的許紅豆打坐場景中穿的是Tretorn鞋。（「去有風的地方」劇照）

劉亦菲神仙姐姐同款鞋 加州好市多有賣…才20多元

2023-04-25 18:19
位於蒙迪貝婁市的比佛利醫院。（本報檔案照）

要求華人護士講英文被批「歧視」 醫師狀告醫院

2023-04-25 14:05
案發地為居民區，馬路兩邊均為獨棟屋。（谷歌地圖）

洛縣阿市雙屍命案死者姓名公布 都是華裔

2023-04-24 13:56
活動現場近500名穿越邊界進入美國的移民獲得了急用物資。 （受訪者提供）

500華人偷渡美國 洛縣華人團體關懷贈物資

2023-04-24 15:55

超人氣

更多 >
買Trader Joe's冷凍食品當晚餐 這8種健康又簡便

買Trader Joe's冷凍食品當晚餐 這8種健康又簡便
報復男友 湘女全裸逛大街 網：作賤自己懲罰了誰

報復男友 湘女全裸逛大街 網：作賤自己懲罰了誰
陳致中坐牢 為何黃睿靚判緩刑？她曝光吳淑珍這句話

陳致中坐牢 為何黃睿靚判緩刑？她曝光吳淑珍這句話
美韓晚宴搏感情 尹錫悅高唱「美國派」驚豔全場

美韓晚宴搏感情 尹錫悅高唱「美國派」驚豔全場
帳戶突增巨款 聖地牙哥老夫婦不慎被騙近7萬

帳戶突增巨款 聖地牙哥老夫婦不慎被騙近7萬