林鄭靜萍「模範村長」愛助人 孩子榜樣

林鄭靜萍（右）和林慧懿（左）母女情深。（林慧懿提供）

在2023年好媽媽中，有一位來自台灣眷村的「模範村長」媽媽，她就是洛杉磯 美食達人林慧懿的媽媽林鄭靜萍。

今年95歲的林鄭靜萍曾獲得「全台模範村長」殊榮。林慧懿回憶，當時眷村非常貧困，蔣中正拒絕了美元之後，軍人薪水超低，大家生活十分困難，媽媽雖然出生自武漢大地主人家，是家中13個孩子中的么女，卻毫無嬌氣、克勤克儉相夫教子並且幫助村裡的人家，調解糾紛、扶助弱小，還幫助很多的寡婦解決生活上的困難；也常常關愛村子裡頭的太保流氓孩子，鼓勵他們積極向上，愛惜自己的青春時光。

林慧懿清晰記得，媽媽在台南縣仁德工廠區，為全村修建通往省公路的鏈接道路舉辦募捐活動，將原來滿地蒼痍，處處坑洞的泥巴路上變成了柏油路。

當時林家所在的村莊屬於台南縣仁德鄉，自來水管沒有鋪到村莊，村民們一直都是打井水，村裡很多孩子都有蛔蟲的困擾。林鄭靜萍到聯勤總司令部、空軍總部、蔣夫人創辦的婦聯會、以及台南紡織廠和一些當地鄉下的工廠募款，並通過立法委員的幫助將自來水從台南市引到眷村，並資助大家，使眷村每家每戶都隔出了空間改建了抽水馬桶，村民們從此遠離骯髒的公共廁所。

有了柏油路和自來水改善衛生還不夠，林鄭靜萍還非常注重教育，當時空軍子弟小學的教育水平有限，九年國教，眷村第二代很多孩子要被分發到台南縣仁德鄉的國民小學，超過一小時的路程常常搞得人乏馬困。為了孩子們的未來，林媽媽又到地方上教育局 去陳情，再利用空軍總部、婦聯會和立法院的力量，到教育部 據理力爭，最後終於爭取到台南市最接近台南縣的忠孝國中接納眷村孩子上學。