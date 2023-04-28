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林鄭靜萍「模範村長」愛助人 孩子榜樣

記者楊青／洛杉磯報導
林鄭靜萍（右）和林慧懿（左）母女情深。（林慧懿提供）
林鄭靜萍（右）和林慧懿（左）母女情深。（林慧懿提供）

在2023年好媽媽中，有一位來自台灣眷村的「模範村長」媽媽，她就是洛杉磯美食達人林慧懿的媽媽林鄭靜萍。

今年95歲的林鄭靜萍曾獲得「全台模範村長」殊榮。林慧懿回憶，當時眷村非常貧困，蔣中正拒絕了美元之後，軍人薪水超低，大家生活十分困難，媽媽雖然出生自武漢大地主人家，是家中13個孩子中的么女，卻毫無嬌氣、克勤克儉相夫教子並且幫助村裡的人家，調解糾紛、扶助弱小，還幫助很多的寡婦解決生活上的困難；也常常關愛村子裡頭的太保流氓孩子，鼓勵他們積極向上，愛惜自己的青春時光。

林慧懿清晰記得，媽媽在台南縣仁德工廠區，為全村修建通往省公路的鏈接道路舉辦募捐活動，將原來滿地蒼痍，處處坑洞的泥巴路上變成了柏油路。

當時林家所在的村莊屬於台南縣仁德鄉，自來水管沒有鋪到村莊，村民們一直都是打井水，村裡很多孩子都有蛔蟲的困擾。林鄭靜萍到聯勤總司令部、空軍總部、蔣夫人創辦的婦聯會、以及台南紡織廠和一些當地鄉下的工廠募款，並通過立法委員的幫助將自來水從台南市引到眷村，並資助大家，使眷村每家每戶都隔出了空間改建了抽水馬桶，村民們從此遠離骯髒的公共廁所。

有了柏油路和自來水改善衛生還不夠，林鄭靜萍還非常注重教育，當時空軍子弟小學的教育水平有限，九年國教，眷村第二代很多孩子要被分發到台南縣仁德鄉的國民小學，超過一小時的路程常常搞得人乏馬困。為了孩子們的未來，林媽媽又到地方上教育局去陳情，再利用空軍總部、婦聯會和立法院的力量，到教育部據理力爭，最後終於爭取到台南市最接近台南縣的忠孝國中接納眷村孩子上學。

林慧懿回憶，當時她自己已考上台南市最強的台南市中，媽媽大可以撒手不管村裡的孩子，但媽媽還是全心全意為大家服務，「母親大公無私助人為樂的胸懷，以及為後生們的教育付出的心力，是我一直敬佩的」。

林媽媽林鄭靜萍當年在台南縣二空新村擔任村長。（林鄭靜萍）
林媽媽林鄭靜萍當年在台南縣二空新村擔任村長。（林鄭靜萍）
林鄭靜萍和先生林榮金金婚紀念留影。（林慧懿提供）
林鄭靜萍和先生林榮金金婚紀念留影。（林慧懿提供）
林媽媽林鄭靜萍（左）和她的義弟郎雄和義妹鈴花。（林慧懿提供）
林媽媽林鄭靜萍（左）和她的義弟郎雄和義妹鈴花。（林慧懿提供）
多年來，林慧懿（右）帶媽媽林鄭靜萍（左）周遊各地。母女情深。（林慧懿提供）
多年來，林慧懿（右）帶媽媽林鄭靜萍（左）周遊各地。母女情深。（林慧懿提供）
全家福。（林慧懿提供）
全家福。（林慧懿提供）
林媽媽林鄭靜萍當年在台南縣二空新村擔任村長。（林鄭靜萍）
林媽媽林鄭靜萍當年在台南縣二空新村擔任村長。（林鄭靜萍）
愛女林慧懿（左）當年大婚時，老爸林榮金和老媽林鄭靜萍喜上眉梢。（林慧懿提供）
愛女林慧懿（左）當年大婚時，老爸林榮金和老媽林鄭靜萍喜上眉梢。（林慧懿提供）
95歲的林鄭靜萍精神矍鑠，興趣廣泛，品酒是她的愛好之一。（林慧懿提供）
95歲的林鄭靜萍精神矍鑠，興趣廣泛，品酒是她的愛好之一。（林慧懿提供）

教育局 洛杉磯 教育部

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