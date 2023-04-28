台美人傳統周 園遊會重磅回歸

台美人傳統周的負責人、董事長和總召聚集一起合影，並祝福活動順利成功。（記者張庭瑜／攝影）

洛杉磯 台美人傳統周將在4月29日開跑，為疫情 後首度回歸實體活動，以慶祝及推廣台美文化。主辦方台灣會館表示，今年的園遊會將有許多新的台灣商家和文創作品參展，期望透過活動不僅讓來賓能品嘗台灣夜市美食 ，也能展現台灣豐富的人文歷史。相信疫情後的實體活動，會讓大家更能感受到這個傳統周的熱鬧氛圍，也更珍惜彼此相聚的時光。

2023年洛杉磯台美人傳統周系列活動將於4月29日開始，各大台美人社團也將在這段期間舉辦活動，展現他們對台灣文化和傳統的熱愛和貢獻。此次系列活動還包括5月7日的文化訪問團和台灣特技團的演出，為海外台僑獻上精采的表演。

洛杉磯華僑文教服務中心劉岱欣副主任表示，她很高興能參加此次活動，此次活動是在疫情結束解封之後，首次恢復實體的傳統周活動。作為台美人在洛杉磯的精神堡壘，她們非常感謝台灣會館多年來持續辦理傳統周活動。這些活動讓台灣人的文化和精神在距離台灣6700英里的洛杉磯落地生根、開花結果。台灣有句俗語：番薯毋驚落土爛，只求枝葉代代湠，這句話恰好詮釋了台灣會館的宗旨和精神。她也代表僑委會向大家致上深深謝意。

此外，台美人傳統周園遊會也將於5月20日在蒙特利公園市（Monterey Park）巴恩斯公園（Barnes Park）舉行。屆時，將有全天候的精采節目，包括舞台表演、美食攤位、童玩展覽和摸彩等。活動旨在推廣台灣藝術文化，讓更多人認識台灣文化的魅力。當日慈濟也會出動兩台大型義診車，其中一台提供牙科治療，另一台提供眼科治療，並且可以提供視力檢查和配眼鏡。此外，還會提供健康檢查，包括測量血壓等等，以及其他與健康相關的活動。

針對維安問題，主辦方指出，蒙市政府將全力支援讓參民眾可以安心參與。

台美人傳統周總召集人冉瑞宜表示，感謝委員會、整個董事會和社區對活動的支持和贊助，讓今年的台美人傳統活動得以重磅回歸。今年也加入許多新元素和嘗試，包括讓年輕父母和孩子一起來認識台灣，如便當、繪畫比賽、邀請台灣特技團來表演等，旨在促進台灣人之間的交流和文化。