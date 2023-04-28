美國中信銀行托倫斯分行 開幕

中國信託銀行貸款部資深副總裁陳艾梅（左起）、華航北美處長Adam Cheng、 世界日報總經理李銘濱 、托倫斯市市議員Jon Kaji，托倫斯市市長陳光豪、中國信託銀行執行長暨總經理Noor Menai、中國信託銀行副執行長劉建虹，中國信託銀行董事 William Walbrecher，中國信託銀行銷售通路資深副總裁廖如清。（Judy Lin提供）

美國中國信託銀行（CTBC Bank USA）托倫斯分行，4月26日舉行開幕典禮。典禮當天嘉賓雲集，包括美國中國信託銀行執行長Noor Menai，副執行長劉建虹，前加州主計長江俊輝，托倫斯市長陳光豪（George Chen），以及世界日報總經理李銘濱均到場剪綵祝賀。

洛杉磯托倫斯市距離洛杉磯國際機場 僅15分鐘，周邊城市包括濱海高級住宅區Palos Verdes、Hermosa Beach、 Redondo Beach及 Manhattan Beach等，同時托倫斯市及Palos Verdes是全美頂尖學區之一。憑藉以上多項優勢，托倫斯成為許多華人 定居的首選城市。托倫斯市現任市長陳光豪是從台灣移民美國的華裔。

中國信託銀行托倫斯新分行位於全美第六大Del Amo購物中心正對面，購物中心內有華人熟悉的知名品牌，如鼎泰豐，Nordstrom等，位置便利，方便客戶到分行辨理各項業務，分行地址：21705 Hawthorne Blvd., Torrance, CA 90503，電話 (310)791-2825。

美國中國信託銀行捐助社區非營利組織California Council on Economic Education (CCEE)5000美元贊助金，旨為低收入 戶家庭提供幫助，希望讓孩子們可以在充滿愛與希望的環境中成長。

托倫斯市市議員Jon Kaji（左起）、中國信託銀行副執行長劉建虹、托倫斯市市長陳光豪、中國信託銀行執行長暨總經理Noor Menai。（Judy Lin提供）

中國信託銀行核桃市分行將在下個月舉行開幕典禮儀式。中國信託銀行將持續拓展分行據點，東區哈岡新分行正在籌備階段，將於今年中投入營運，為各區域客戶提供更完整的銀行網絡及專業的金融服務。