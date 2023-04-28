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美國中信銀行托倫斯分行 開幕

洛杉磯訊
中國信託銀行貸款部資深副總裁陳艾梅（左起）、華航北美處長Adam Cheng、 世界日報總經理李銘濱 、托倫斯市市議員Jon Kaji，托倫斯市市長陳光豪、中國信託銀行執行長暨總經理Noor Menai、中國信託銀行副執行長劉建虹，中國信託銀行董事 William Walbrecher，中國信託銀行銷售通路資深副總裁廖如清。（Judy Lin提供）
中國信託銀行貸款部資深副總裁陳艾梅（左起）、華航北美處長Adam Cheng、 世界日報總經理李銘濱 、托倫斯市市議員Jon Kaji，托倫斯市市長陳光豪、中國信託銀行執行長暨總經理Noor Menai、中國信託銀行副執行長劉建虹，中國信託銀行董事 William Walbrecher，中國信託銀行銷售通路資深副總裁廖如清。（Judy Lin提供）

美國中國信託銀行（CTBC Bank USA）托倫斯分行，4月26日舉行開幕典禮。典禮當天嘉賓雲集，包括美國中國信託銀行執行長Noor Menai，副執行長劉建虹，前加州主計長江俊輝，托倫斯市長陳光豪（George Chen），以及世界日報總經理李銘濱均到場剪綵祝賀。

洛杉磯托倫斯市距離洛杉磯國際機場僅15分鐘，周邊城市包括濱海高級住宅區Palos Verdes、Hermosa Beach、 Redondo Beach及 Manhattan Beach等，同時托倫斯市及Palos Verdes是全美頂尖學區之一。憑藉以上多項優勢，托倫斯成為許多華人定居的首選城市。托倫斯市現任市長陳光豪是從台灣移民美國的華裔。

中國信託銀行托倫斯新分行位於全美第六大Del Amo購物中心正對面，購物中心內有華人熟悉的知名品牌，如鼎泰豐，Nordstrom等，位置便利，方便客戶到分行辨理各項業務，分行地址：21705 Hawthorne Blvd., Torrance, CA 90503，電話 (310)791-2825。

美國中國信託銀行捐助社區非營利組織California Council on Economic Education (CCEE)5000美元贊助金，旨為低收入戶家庭提供幫助，希望讓孩子們可以在充滿愛與希望的環境中成長。

托倫斯市市議員Jon Kaji（左起）、中國信託銀行副執行長劉建虹、托倫斯市市長...
托倫斯市市議員Jon Kaji（左起）、中國信託銀行副執行長劉建虹、托倫斯市市長陳光豪、中國信託銀行執行長暨總經理Noor Menai。（Judy Lin提供）

中國信託銀行核桃市分行將在下個月舉行開幕典禮儀式。中國信託銀行將持續拓展分行據點，東區哈岡新分行正在籌備階段，將於今年中投入營運，為各區域客戶提供更完整的銀行網絡及專業的金融服務。

中國信託銀行服務據點遍及全球，於14個國家及地區設有368處據點，許多美國客戶與全球各地中國信託分子行皆有頻繁的業務往來。為此，中國信託特別推出全球速匯免手續費服務，方便客戶進行國際電匯。中國信託全球速匯網絡包括台灣、中國、香港、加拿大、日本、新加坡、菲律賓、印尼、越南、印度等國家，搭配全中文使用者介面的中國信託個人數位銀行，無論電腦或手機，全年365天，一週七天24小時，只需簡單步驟，即可完成匯款設定，簡單方便又安全。若想了解更多中國信託全球速匯細節，請上網www.ctbcbankusa.com/global-transfers。

中國信託銀行副執行長劉建虹（左起）、中國信託銀行執行長暨總經理Noor Mena...
中國信託銀行副執行長劉建虹（左起）、中國信託銀行執行長暨總經理Noor Menai 、非營利組織California Council on Economic Education 代表。（Judy Lin提供）

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