我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

美飛中核酸取消 南加華人準備買票回國

拖延戰術？原定27日入監 Theranos荷姆斯再提上訴

林玫君 教孩子誠信個個有成

記者張宏╱洛杉磯報導
林玫君（前排中）個性開朗。（林玫君提供）
林玫君（前排中）個性開朗。（林玫君提供）

來自台灣的林玫君22歲創業，創業足跡一路從玻利維亞、台灣蔓延到墨西哥和美國，如今68歲的她依然享受創業賺錢帶來的樂趣。作為母親，她說，或許她不是傳統意義上的好母親，沒有每天照顧孩子的吃喝拉撒，但是她會教導孩子做事做人，對待他們宛如合作夥伴一樣誠實守信。

林玫君說，她一生都在世界各地跑和創業。1978年她和先生在台灣做貿易，一次做展覽時遇到兩個玻利維亞華僑，邀請他們一起去當地創業。她先生喜歡去外面看世界，就這樣當時只有22歲的她和先生來到玻利維亞掙人生的第一桶金。

她說，人出國就別無選擇，只能一門心思掙錢，事實證明越是窮困的地方越好掙錢。而幾年後因為父親車禍過世，他們回到台灣，開始做生產燈具的工廠。她很幸運遇到一個美國大客戶，將產品賣給好市多這些大連鎖店。90年代這個客戶希望美國製造，而她在南美學會西班牙文，客戶邀請她到墨西哥和他合作開工廠，且可住在聖地牙哥。

她考慮到小孩教育，深思熟慮後來到美國。1995年這個客人碰到金融風暴，公司倒閉。她和先生再次在美國開始創業，他們選擇做收費公共電話，越糟糕的地區使用公共電話的人越多，所以他們去各店鋪談安裝公共電話，最好時有400多個公共電話。

做了兩年正好碰到好時機，有大公司要收購他們的生意，就這樣賺了80多萬元。一次在報紙上看到Farmer Boys徵求加盟商，就去試試看。她只是高中學歷，在美國也沒受過教育，但是南美創業經驗讓她覺得創業並不可怕。開漢堡店前，她到所有的Farmer Boys店坐在外面，觀察店鋪生意。有客人出去，就詢問他們為什麼來這裡。她做了一年的功課，而這些都是創業要做的。就這樣，他們在2000年開了第一家店，現有三家店。

林玫君有兩個兒子，坦言沒有花太多時間照顧，而是採自由開放態度。不過孩子們都很爭氣，大兒子是康乃爾大學MBA畢業，做台灣高科技產業跨國公司負責人，孫子孫女也很出色，孫女日前拿到全美舞蹈冠軍。小兒子則繼承家業，和他們一起經營漢堡店。

而她對待孩子宛如商業合作夥伴，注重誠信，教育孩子不要急功近利和勢力眼。她可能不是好母親，沒有每天照顧孩子吃喝拉撒，但是她會教導孩子做事做人，分享經驗和看事情的方法。

林玫君（右二）夫婦和小兒子全家。（林玫君提供）
林玫君（右二）夫婦和小兒子全家。（林玫君提供）
林玫君夫婦為孫女孫子過生日。（林玫君提供）
林玫君夫婦為孫女孫子過生日。（林玫君提供）
林玫君（前排左三）和親朋好友在一起。（林玫君提供）
林玫君（前排左三）和親朋好友在一起。（林玫君提供）

教育 墨西哥 好市多

上一則

張國煒：星宇就是潮 18架A350主要用於北美航線

下一則

洛城新語╱「走線」是包著糖衣的毒藥？

延伸閱讀

全球慢球化趨勢 半導體尤其顯著 但也有例外

全球慢球化趨勢 半導體尤其顯著 但也有例外
北上入美每天1.3萬人 聯邦國土安全部嚴陣以待

北上入美每天1.3萬人 聯邦國土安全部嚴陣以待
墨西哥總統3度感染COVID 身體狀況良好

墨西哥總統3度感染COVID 身體狀況良好
瑪雅文明千年「球賽記分板」 墨西哥遺址出土

瑪雅文明千年「球賽記分板」 墨西哥遺址出土
2027世界盃女足賽 美墨聯手爭辦

2027世界盃女足賽 美墨聯手爭辦
國防部外洩文件再引風波 墨西哥總統譴責間諜行為

國防部外洩文件再引風波 墨西哥總統譴責間諜行為

熱門新聞

案發地點。（圖片來源：受訪人提供）

2華女買萬元限量包 上車就被搶 搶匪得手還歡呼

2023-04-23 16:20
加州2023最危險城市，內陸聖伯納汀諾市上榜。（SBPD）

2023年加州這個城市最危險 南加聖市也上榜

2023-04-23 18:11

超人氣

更多 >
這個食物好處多 可取代Omega-3脂肪酸營養補充劑

這個食物好處多 可取代Omega-3脂肪酸營養補充劑
欠租毀房霸占…紐約皇后區華女慘遇惡房客

欠租毀房霸占…紐約皇后區華女慘遇惡房客
開海外帳戶洗錢…陳水扁兒子確定入獄 啟動防逃機制

開海外帳戶洗錢…陳水扁兒子確定入獄 啟動防逃機制
他獲125所大學錄取 獎學金合計900萬 破金氏世界紀錄

他獲125所大學錄取 獎學金合計900萬 破金氏世界紀錄
五年跳槽兩次 她的薪水從7.2萬飆到18.6萬

五年跳槽兩次 她的薪水從7.2萬飆到18.6萬