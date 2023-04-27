林玫君 教孩子誠信個個有成

林玫君（前排中）個性開朗。（林玫君提供）

來自台灣的林玫君22歲創業，創業足跡一路從玻利維亞、台灣蔓延到墨西哥 和美國，如今68歲的她依然享受創業賺錢帶來的樂趣。作為母親，她說，或許她不是傳統意義上的好母親，沒有每天照顧孩子的吃喝拉撒，但是她會教導孩子做事做人，對待他們宛如合作夥伴一樣誠實守信。

林玫君說，她一生都在世界各地跑和創業。1978年她和先生在台灣做貿易，一次做展覽時遇到兩個玻利維亞華僑，邀請他們一起去當地創業。她先生喜歡去外面看世界，就這樣當時只有22歲的她和先生來到玻利維亞掙人生的第一桶金。

她說，人出國就別無選擇，只能一門心思掙錢，事實證明越是窮困的地方越好掙錢。而幾年後因為父親車禍過世，他們回到台灣，開始做生產燈具的工廠。她很幸運遇到一個美國大客戶，將產品賣給好市多 這些大連鎖店。90年代這個客戶希望美國製造，而她在南美學會西班牙文，客戶邀請她到墨西哥和他合作開工廠，且可住在聖地牙哥。

她考慮到小孩教育 ，深思熟慮後來到美國。1995年這個客人碰到金融風暴，公司倒閉。她和先生再次在美國開始創業，他們選擇做收費公共電話，越糟糕的地區使用公共電話的人越多，所以他們去各店鋪談安裝公共電話，最好時有400多個公共電話。

做了兩年正好碰到好時機，有大公司要收購他們的生意，就這樣賺了80多萬元。一次在報紙上看到Farmer Boys徵求加盟商，就去試試看。她只是高中學歷，在美國也沒受過教育，但是南美創業經驗讓她覺得創業並不可怕。開漢堡店前，她到所有的Farmer Boys店坐在外面，觀察店鋪生意。有客人出去，就詢問他們為什麼來這裡。她做了一年的功課，而這些都是創業要做的。就這樣，他們在2000年開了第一家店，現有三家店。

林玫君有兩個兒子，坦言沒有花太多時間照顧，而是採自由開放態度。不過孩子們都很爭氣，大兒子是康乃爾大學MBA畢業，做台灣高科技產業跨國公司負責人，孫子孫女也很出色，孫女日前拿到全美舞蹈冠軍。小兒子則繼承家業，和他們一起經營漢堡店。