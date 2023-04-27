王克雄柑縣發表新書 談228遺屬的奮鬥

王克雄博士介紹新書內容。（橙僑中心提供）

台灣人公共事務協會柑縣分會（FAPA-OC Chapter）與北美台灣人教授協會南加州 分會，4月24日假拉古納伍茲村俱樂部（Laguna Woods Club House），舉辦王克雄博士新書「化悲憤為力量：一個二二八 遺屬的奮鬥」發表會。

新書發表會由僑務諮詢委員黃河芬主持，台灣人公共事務協會柑縣分會會長鄭學成致詞，感謝王博士特別從聖地牙哥過來，向在座台美鄉親分享寫書的心路歷程，並感謝王博士將當天新書販售的費用捐給橙縣分會；北美洲台灣人教授協會南加 州分會會長楊世良，也上台致詞感謝這個難得的分享機會。

王克雄是日本首位台籍檢察官王育霖之子，王育霖於228事件爆發前後遭不明人士帶走，下落不明。王克雄立志接續父親對司法改革與維護人權的期待，持續為228真相奔走，發表新書「化悲憤為力量」，記錄身為受難者遺屬的心路歷程，也收錄37篇社論及畢生研究228事件與背後加害者真面目的專文。