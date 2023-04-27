王克雄柑縣發表新書 談228遺屬的奮鬥
台灣人公共事務協會柑縣分會（FAPA-OC Chapter）與北美台灣人教授協會南加州分會，4月24日假拉古納伍茲村俱樂部（Laguna Woods Club House），舉辦王克雄博士新書「化悲憤為力量：一個二二八遺屬的奮鬥」發表會。
新書發表會由僑務諮詢委員黃河芬主持，台灣人公共事務協會柑縣分會會長鄭學成致詞，感謝王博士特別從聖地牙哥過來，向在座台美鄉親分享寫書的心路歷程，並感謝王博士將當天新書販售的費用捐給橙縣分會；北美洲台灣人教授協會南加州分會會長楊世良，也上台致詞感謝這個難得的分享機會。
王克雄是日本首位台籍檢察官王育霖之子，王育霖於228事件爆發前後遭不明人士帶走，下落不明。王克雄立志接續父親對司法改革與維護人權的期待，持續為228真相奔走，發表新書「化悲憤為力量」，記錄身為受難者遺屬的心路歷程，也收錄37篇社論及畢生研究228事件與背後加害者真面目的專文。
橙縣華僑文教服務中心主任蕭蓓如亦出席該發表會，並於現場購書請作者簽名。王博士也與蕭蓓如討論明年228受難者家屬組團返鄉事宜。最後王克雄與在座來賓分享所作「二二八」詩：「慘訓莫忘民主夢，蓬島不再二二八」，期許大家一起為台灣民主自由繼續奮鬥與努力。
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