國家優秀獎學金首批名單 加州70人上榜半數亞裔

聖地牙哥Torrey Pines高中華裔生劉心淘獲得國家優秀獎學金。 (受訪者提供)

國家優秀獎學金協會（NMSC）26日公布了第68屆國家優秀獎學金（National Merit Scholarship）首批獲獎者名單，加州 約有70名學生上榜，超過半數是華裔 或亞裔。他們將在大學四年期間，每年可獲得從1000元到1萬元不等的年度津貼，或者是從2500至5000元的一次性贊助，得獎人數不到全國應届高中畢業生的1%。

國家優秀獎學金有三種形式。一種是由優秀獎基金會提供的2500個名額，得獎人必須是各州最具代表性的高材生，每人2500元；一種是由400家公司和商業團體提供的獎學金，得獎人必須符合商界的人材培養目標；還有一種是由200所大學和學院提供的獎學金，得獎人必須進入這些學校深造。

今年首批得獎名單是由大公司和商業團體提供的獎學金，南加州得獎學生大多來自聖地牙哥 和橙縣地區。例如，聖地牙哥Torrey Pines高中華裔生劉心淘（Derek X Liu），獲得國家優秀獎Novartis獎學金，該Novartis集團是製藥和保健產品的領先製造商。劉心淘的大學專業和可能的職業領域是數學。此外，劉心淘因研究幾何學成績出色，今年初還榮膺雷傑納隆科學獎學者（Regeneron STS）。

Torrey Pines高中是大贏家，除劉心淘外，華裔校友Christopher L. Su也獲得 Northrop Grumman獎學金，學習統計學；另一位同學Andrew Tsai 獲得波音（BOEING）公司獎學金，學習醫學。聖地牙哥DEL NORTE高中華裔生Brian G. Tang 獲得麥克倫南Marsh Mclennan獎學金，專業領域電腦科學。

此外，PALOS VERDES高中華裔生Jenna Chow獲得波音（BOEING）獎學金，學習工程。SAGE CREEK高中華裔生Chloe Lu獲得Northrop Grumman獎學金，學習電腦科學。爾灣的大學高中（University HS）Aniyah Shen獲得西門子（SIEMENS）獎學金，學習保健。GREAT OAK高中Rachael Yuan獲JOHNSON & JOHNSON獎學金，學習醫學。

國家優秀獎學金獲得者，在高中11年級參加2021年基礎SAT測驗（Preliminary SAT），亦稱「國家優秀獎學金資格考試」(NMSQT)。主辦單位NMSC將於5月10日提名2500元獎學金獲得者，並於6月7日和7月10日公布大學贊助的獎學金獲得者。國家優秀獎學金表彰將在未來大學生活中，表現出卓越學術能力和成功潛力的高中畢業生。