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做造型魔法便當 專家30日教方法

記者張庭瑜╱洛杉磯報導
本周日即將舉行的造型便當分享會，由經驗豐富的料理師劉怡青親自分享做便當的心得與經驗。（台灣會館提供）
本周日即將舉行的造型便當分享會，由經驗豐富的料理師劉怡青親自分享做便當的心得與經驗。（台灣會館提供）

洛杉磯台灣會館主辦的年度活動「大洛杉磯台美人傳統周」再度開跑，4月30日「給寶貝的童話風造型餐 魔法便當」分享會，邀請到知名料理家劉怡青主講，分享手作經驗。讓孩子們在享受健康、美味便當的同時，開心體驗童話世界。

當日活動現場，劉怡青將以天然食材和料理當顏料，展示如何將飯、麵、薯泥、麵包變成可愛的獨角獸和小兔子，並且利用繽紛的蔬果，創作出各式紅椒愛心、番茄氣球、蛋皮月亮等創意菜式。透過改變擺盤，將這些看似家常的料理，在餐盤和便當盒裡就幻化成了小小童話世界！此外，這些魔法便當的設計不僅可愛好看，更重要的是能夠幫助孩子們吃得更健康，讓他們在家、上學、野餐，都能享受到更快樂的用餐體驗。

大洛杉磯台美人傳統周自2000年由「大洛杉磯台美人傳統周委員會」主辦，並開始舉辦，為「大洛杉磯台灣會館」三大年度活動之一。除了表揚台美人在經濟、文化和各方面的貢獻，同時透過系列活動向社區宣揚台灣文化，並傳承台灣精神給新世代的台美人。

「給寶貝的童話風造型餐 魔法便當」分享會，將在4月30日（周日）上午10時至中午12時在台灣會館舉行。若民眾對活動感興趣，請致電626-307-4881報名參加。

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