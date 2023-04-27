我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

美飛中核酸取消 南加華人準備買票回國

拖延戰術？原定27日入監 Theranos荷姆斯再提上訴

洛縣男用槍抽打 當街綁架妙齡女

記者邵敏／洛杉磯綜合報導
嫌疑男子身穿白色背心、黑色短褲和黑白相間的鞋子.（LASD）
嫌疑男子身穿白色背心、黑色短褲和黑白相間的鞋子.（LASD）

洛杉磯縣商業市（Commerce）4月25日（周二）發生一起綁架案件，一名女子在路上打電話，男子突然停車下來，用手槍抽打女子，並將她強行拖到車內；案發現場的監控視頻記錄了綁架的全過程。

影音來源：現場監控探頭／記者邵敏後製

洛杉磯縣警察局（LASD）發布涉及這起綁架案件的圖片，尋求公眾的幫助。警方在新聞發布會上指出，案件發生在25日下午4時21分，案發時被害女子一邊打電話，一邊走在商業市Couts大道上，這時一名男子突然停下了車。

從現場的監控視頻可以發現，被綁架前，女子看上去非常不安，她在街道上快速地走來走去。就在這時，男性嫌疑人的車駛入車道。女子首先走向乘客門，這表明他們可能認識彼此，但男子變得非常具有攻擊性。據警方稱，嫌疑男子帶著手槍離開他的銀色起亞( Kia)Rio，用手槍抽打女子，並將她拖到車內，強迫她坐在前排乘客座位上，然後迅速開車離開。

截至目前，這名女子和男子的身分均未確定，當局請求公眾幫助尋找兩人。新聞稿稱，被綁架女子有一頭深棕紅色的頭髮，穿著黑色連衣裙和涼鞋。嫌疑男子身穿白色背心、黑色短褲和黑白相間的鞋子，開一部起亞 Rio 2016-17款。

案發現場鄰居表示，從未見過被害女子和嫌疑男子，因為附近社區有兩所學校，孩子們經常在這裡散步玩耍，鄰居對發生這樣的事很擔心。

警方公布受害者、嫌疑人的照片、綁架者的車輛圖片，鼓勵任何了解此事件信息的人撥打 213-229-1700聯繫 LASD重案組。如需匿名提供信息，請撥打滅罪熱線 800-222-TIPS (8477) 或訪問lacrimestoppers.org。

被綁架女子有一頭深棕紅色的頭髮，穿著黑色連衣裙和涼鞋。（LASD）
被綁架女子有一頭深棕紅色的頭髮，穿著黑色連衣裙和涼鞋。（LASD）
嫌疑人開一部起亞 Rio 2016-17 款的車輛。（LASD）
嫌疑人開一部起亞 Rio 2016-17 款的車輛。（LASD）

洛杉磯 警察

上一則

哈岡設永久遊民中心 居民抗議

下一則

國家優秀獎學金首批名單 加州70人上榜半數亞裔

延伸閱讀

駐洛杉磯經文處處長首訪亞利桑納州 州長和議會都挺台

駐洛杉磯經文處處長首訪亞利桑納州 州長和議會都挺台
不只美西 星宇布局北美航線：美中擬開1處 紐約最快後年

不只美西 星宇布局北美航線：美中擬開1處 紐約最快後年
星宇首航 飛機餐有台北燒肉 董事長親駕抵洛

星宇首航 飛機餐有台北燒肉 董事長親駕抵洛

星宇首航洛杉磯 將繼續擴點 預計年底開闢舊金山航線

星宇首航洛杉磯 將繼續擴點 預計年底開闢舊金山航線
洛杉磯妙齡女當街被綁架 男子用槍抽打 視頻全錄

洛杉磯妙齡女當街被綁架 男子用槍抽打 視頻全錄
洛杉磯來往賭城高鐵籌資 獲議員背書

洛杉磯來往賭城高鐵籌資 獲議員背書

熱門新聞

案發地點。（圖片來源：受訪人提供）

2華女買萬元限量包 上車就被搶 搶匪得手還歡呼

2023-04-23 16:20
加州2023最危險城市，內陸聖伯納汀諾市上榜。（SBPD）

2023年加州這個城市最危險 南加聖市也上榜

2023-04-23 18:11
劉亦菲扮演的許紅豆打坐場景中穿的是Tretorn鞋。（「去有風的地方」劇照）

劉亦菲神仙姐姐同款鞋 加州好市多有賣…才20多元

2023-04-25 18:19
一名遊民在瓦倫西亞購物中心入口前拒絕離開，視頻顯示他在警察開槍前試圖靠近襲擊。(LASD)

揚言要殺了所有來這裡的人 遭洛警射殺 視頻全錄

2023-04-19 21:41
案發地為居民區，馬路兩邊均為獨棟屋。（谷歌地圖）

洛縣阿市雙屍命案死者姓名公布 都是華裔

2023-04-24 13:56
位於蒙迪貝婁市的比佛利醫院。（本報檔案照）

要求華人護士講英文被批「歧視」 醫師狀告醫院

2023-04-25 14:05

超人氣

更多 >
這個食物好處多 可取代Omega-3脂肪酸營養補充劑

這個食物好處多 可取代Omega-3脂肪酸營養補充劑
欠租毀房霸占…紐約皇后區華女慘遇惡房客

欠租毀房霸占…紐約皇后區華女慘遇惡房客
開海外帳戶洗錢…陳水扁兒子確定入獄 啟動防逃機制

開海外帳戶洗錢…陳水扁兒子確定入獄 啟動防逃機制
他獲125所大學錄取 獎學金合計900萬 破金氏世界紀錄

他獲125所大學錄取 獎學金合計900萬 破金氏世界紀錄
五年跳槽兩次 她的薪水從7.2萬飆到18.6萬

五年跳槽兩次 她的薪水從7.2萬飆到18.6萬