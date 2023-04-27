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哈岡設永久遊民中心 居民抗議

哈仙達岡訊
兩年前，哈岡學區教委會議曾提議將當地的William Steinmetz Park租给遊民沐浴中心及食品發放中心，哈岡華人協會和TACF聯合邀請約150位哈岡居民到現場舉牌示威抗議，當場否決了場地租約案。（哈仙達岡居民協會提供）
兩年前，哈岡學區教委會議曾提議將當地的William Steinmetz Park租给遊民沐浴中心及食品發放中心，哈岡華人協會和TACF聯合邀請約150位哈岡居民到現場舉牌示威抗議，當場否決了場地租約案。（哈仙達岡居民協會提供）

洛杉磯縣政府有意將當地的「第七街村」(7th Avenue Village at Hacienda Heights)臨時庇護站變成「永久」遊民收容中心，引起哈仙達岡居民協會高度關注，哈岡居民協會呼籲關心此議題的民眾，積極參加5月4日的公聽會，表達看法。

哈仙達岡居民協會(HHIA)本周24日晚在例行會議中透露，相關公開說明會將在5月4日下午6至7點在哈仙達岡社區中心舉行，說明會一個小時左右

哈岡華人協會方孝偉會長26日表示，縣政府將哈岡第七街村從臨時庇護站變成「永久」遊民收容中心，事關整個哈岡和附近地區的社區安全和所有民眾生活品質，他呼籲居民都勇敢站出來，發出聲音，維護自己的權益。

哈岡第七街村位於60號公路7街出口附近，原來是Motel 6汽車旅館。方孝偉表示，實際上洛縣政府在很多居民都不知情的情況下，購置了Motel 6成立臨時收容站，這次又要將原來的臨時收容站變成永久性收容中心，不僅是一個永久性的收容機構，而且規模更大。

一旦成爲收容中心，政府未來的撥款可以預見是只增不減，規模繼續擴大，哈岡居民和社區安全、民眾住家品質、房地產價值被一群不住在哈岡(在哈岡沒有房地產)的人決定，哈岡居民應該有所覺醒。

他質疑，洛杉磯縣政府的做法不符合美國的司法程序，憲法有規定要執行「正當程序」(Due Process)，洛縣設立遊民中心的過程令人質疑。

哈仙達岡居民協會呼籲哈岡居民，或關心哈岡設置遊民安置中心議題的民眾，參加5月4日公聽會，表達利益被忽視和侵占的憤怒，包括與遊民相關的毒品及精神有問題、没特別别嚴謹的規範及操作法則、從臨時到永久設置的檢驗標準，以及當地居民對自己的生活環境建設有沒有發言權等議題，希望能夠聚集超過500位居民參加當天公聽會，發出聲音。哈仙達岡社區中心地址是:1234 Valencia Ave., Hacienda Heights, CA 91745。

兩年前，哈岡學區教委會議曾提議將當地的William Steinmetz Park租给遊民沐浴中心及食品發放中心，哈岡華人協會和東區治安協會(TACF)聯合邀請約150位哈岡居民到現場舉牌示威抗議，當場否決了場地租約案。

兩年前，哈岡學區教委會議曾提議將當地的William Steinmetz Par...
兩年前，哈岡學區教委會議曾提議將當地的William Steinmetz Park租给遊民沐浴中心及食品發放中心，哈岡華人協會和TACF聯合邀請約150位哈岡居民到現場舉牌示威抗議，當場否決了場地租約案。（哈仙達岡居民協會提供）
兩年前，哈岡學區教委會議曾提議將當地的William Steinmetz Par...
兩年前，哈岡學區教委會議曾提議將當地的William Steinmetz Park租给遊民沐浴中心及食品發放中心，哈岡華人協會和TACF聯合邀請約150位哈岡居民到現場舉牌示威抗議，當場否決了場地租約案。（哈仙達岡居民協會提供）

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