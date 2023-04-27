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亞利桑納州眾議會 挺台參加國際組織

洛杉磯訊
紀欽耀與亞州新州長霍布斯合影。（經文處提供）
紀欽耀與亞州新州長霍布斯合影。（經文處提供）

駐洛杉磯台北經濟文化辦事處紀欽耀處長，4月24日至25日期間首度訪問該處兼轄的亞利桑納州，除親自見證該州州眾議會無異議通過支持中華民國-台灣有意義參與國際組織、台美洽簽雙邊貿易協定(BTA)，及支持亞州州長擇期訪台的第SCR1021號共同決議案，並拜會該州州議會領袖外，另會晤亞州新任州長Katie Hobbs，就促進台灣與亞州的傳統友好關係交換意見，成果豐碩。

紀欽耀4月25日拜會亞州州眾議會議長托馬(Ben Toma)，感謝他和該州州議員長期支持台灣。托馬表示，美國與台灣共享民主、自由、人權等普世價值，而台積電在亞州興建晶圓廠案，甚有助於促進當地經濟發展與就業，他將持續堅定支持民主台灣。

隨後，在托馬陪同下，紀欽耀於亞州州眾議會議場內，見證全體出席州眾議員以起立鼓掌方式無異議通過第SCR1021號友台共同決議案，場面盛大隆重。

當天中午，紀欽耀會晤包括州參議會議長彼得森(Warren Petersen)、托馬及亞州州參、眾議會「台灣友誼連線」部分成員等多位議會領袖。亞州議員們高度肯定台美關係在近年取得的進展，也對台灣與亞州在經貿、科技及文教等層面取得的合作成果表示讚賞。

此外，紀欽耀也在同一天拜會亞州新任州長霍布斯(Katie Hobbs)。紀欽耀表示，霍布斯是台灣的老朋友、好朋友，曾在擔任州參議員期間，於2016年應邀訪台。在過去七年之間，無論是台美關係或是台灣與亞州的關係都有了顯著進展，希望台亞夥伴關係能在霍布斯任內持續獲得進展。

霍布斯則重申她對民主台灣的支持，並回憶起當年訪台時手作茶飲的趣事，讓她對台灣的政經成就和人文風情留下深刻良好印象。她將在雙方既有良好關係的基礎上，持續領導亞州政府推進與台灣的友好關係。

紀欽耀在今年1月底履新後，積極走訪南加州各界領袖，並率員訪1980年就與台灣締結姊妹州關係的亞利桑納州。也將在未來持續積極推動與轄內各地方政府的交流與合作，從草根階層協助推動台美友好關係的發展。

紀欽耀應邀到亞利桑納州眾議會見證通過友台決議文。（經文處提供）
紀欽耀應邀到亞利桑納州眾議會見證通過友台決議文。（經文處提供）
紀欽耀與亞州州眾議會議長托瑪合影。（經文處提供）
紀欽耀與亞州州眾議會議長托瑪合影。（經文處提供）
紀欽耀與亞州參議會議長彼得森合影。（經文處提供）
紀欽耀與亞州參議會議長彼得森合影。（經文處提供）

亞利桑納州 中華民國 加州

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