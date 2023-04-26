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魯淑芳培養孩子獨立 傳承華人文化

記者啟鉻／洛杉磯報導
受訪者魯淑芳。（記者啟鉻／攝影）
受訪者魯淑芳。（記者啟鉻／攝影）

洛杉磯世界日報5月6日將舉辦母親節感恩餐會，羅蘭岡百藥堂藥業經理魯淑芳（Lucy Lu ）與先生、孩子及親友約十人參加。她說，母愛是偉大的，這項活動很有意義。而她現在從事的事業，源於小時候想治好奶奶的病。雖然她長大後沒有成為醫生，但一直在積蓄醫學知識。幾年前，終於開始了中醫中藥調理養生保健事業，希望讓更多人恢復健康。

魯淑芳說，她在小時候看到奶奶身體有病，總是很痛苦，就立志長大後要成為醫生，為奶奶治好病。可事情並非她想像的那樣，她進入大學的專業是金屬材料科學。當時雖然報考醫科，但遺憾未被錄取。不過，她沒有氣餒，即使畢業後成為工程師，仍一直努力積累醫學知識，並未放棄讓患者恢復健康的目標。

她是上世紀90年代中期與先生自中國移民美國，女兒十歲到了異鄉，兒子在美出生。她認為，身為母親，對子女要付出更多的愛，但不能太溺愛，要培養孩子的獨立性和主見。與孩子們相處，彼此交流要平等，也要像好朋友一樣。

魯淑芳表示，她女兒現在從事建築設計，在事業上表現優秀。但受到家庭影響，與女兒喜歡中華傳統文化，以致她雖在主流公司上班，各方面還保留著華人傳統文化。比如家裡來了長輩，她會叫叔叔、阿姨，與長輩一起聚餐時，也喜歡按照華人禮儀。她女兒雖然中文更流利些，但與公司同事們接觸，也按照美國的交流方式。基本上，女兒對待各種文化背景，總能夠保持華人傳統文化，又兼收並蓄。她對女兒這種做法，非常贊同。

她兒子則是電腦工程師，由於在美國出生，喜歡說英語。但因為在家裡講中文，並在中文學校學習過，所以中文交流也沒有太大問題。由於朋友圈的關係，她的兒子更西化一些。魯淑芳指出，在家裡講中文，實際就是在傳承華人傳統文化。兒子工作很突出，希望未來開創自己的一片天。

幾年前，魯淑芳開始中醫中藥調理養生保健事業。新冠肺炎疫情大流行開始後，她也積極做慈善，免費贈送顧客中草藥提高免疫力。她表示，要做好愛心企業，讓更多人獲得健康。

華人 醫學 母親節

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