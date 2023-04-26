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SMC學院馬里布校區開張 官員同賀

記者丁曙／綜合報導
聖塔蒙尼卡學院馬里布校區教授瑜伽課程。（SMC）
聖塔蒙尼卡學院馬里布校區教授瑜伽課程。（SMC）

聖塔蒙尼卡學院（SMC）22日（周末）盛大慶祝該校第一所分校馬里布校區（Malibu Campus）開張，來自洛杉磯縣、馬里布市、洛縣警局、地方社區的民選官員和代表們出席了剪綵儀式。

佔地面積三英畝的 SMC馬里布校區，設有一座兩層樓的教育大樓、藝術工作室和科學教室，可作為應急行動中心的多功能體育活動空間，100 個傾斜式座位的演講廳，以及一個電腦實驗室、兩個通識教育教室，該校園由QDG建築所設計。

出席剪綵儀式的嘉賓，包括加州參議員艾倫（Ben Allen）、洛杉磯縣政委員（第三區）Lindsey P. Horvath、洛杉磯縣警局局長魯納（Robert G. Luna）、馬里布市副市長 Steve Uhring、聖塔蒙尼卡學院校長Kathryn E. Jeffery 博士、SMC理事會副主席Margaret Quiñones-Perez博士等政詞，祝賀馬里布學院開張，強調了各相關單位之間的非凡合作，在選民支持下通過了兩個教育債券提案（Measures S，2004 年）和（Measures V，2016 年），使 SMC馬里布校區成為可能而受到認可。

剪彩儀式後，出席者們參觀了新校區，許多作品也在開放日期間展出，從當地藝術家的攝影展，例如2018年伍爾西火災（Woolsey Fire）後果，到個人興趣/充實社區教育課程，如瑜伽和舞蹈，再到學術和大學預科課程，以及SMC學院提供的老人名譽課程。同時，洛杉磯縣警局官員還參觀了校園警站，該警站設在校園的一棟側樓，這也是自1990年代初期以來，馬里布首次在市區範圍內設有警站。

此外，聖塔蒙尼卡學院還出資250萬美元收購了相鄰占地15英畝的遺產公園（Legacy Park），該公園用作雨水儲存地，另外還出資250萬美元用於廢水處理設施。屢獲殊榮的遺產公園2010年10月在SMC校園南側開放，被認為是加州最具創新性的城市徑流和雨水項目之一。

聖塔蒙尼卡學院是加州頂尖的社區大學，該校每年畢業生轉入加州大學（University of California）系統深造的人數最多。前加州州長、電影明星史瓦辛格（Arnold Schwarzenegger）也是該校校友。

聖塔蒙尼卡學院馬里布校區剪綵開張。（SMC）
聖塔蒙尼卡學院馬里布校區剪綵開張。（SMC）
聖塔蒙尼卡學院馬里布校區電腦實驗室。（SMC）
聖塔蒙尼卡學院馬里布校區電腦實驗室。（SMC）

加州大學 洛杉磯 教育

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