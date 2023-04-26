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洛城新語╱大使撒野 不全因個人修為

洛城新語

中國駐法大使再次被法國外交部「傳喚」。起因是，以被稱為「戰狼」而自豪的盧沙野大使，上周五又撒野，接受媒體採訪時口出狂言，引起法國朝野及其他歐洲國家憤怒。

法國電視台LCI的採訪，也堪稱傑作，記者循循善誘，引導盧大使「步步深入」。其中引起爭議的主要有兩點，一，盧大使否認克里米亞屬於烏克蘭，並進一步否認前蘇聯加盟共和國的獨立地位，稱他們不是實質主權國家。這顯然違背中國官方立場。

二，盧否認毛澤東時代有數百萬人被迫害死亡，認為這是八卦，還斥責記者「你看過書嗎？」其實，毛的錯誤和數百萬人冤死的事實，中共自己文革之後也是承認的。

盧大使的言論荒腔走板，更荒腔走板的是，中國駐法大使館隨後在聲明中表示，大使言論是個人觀點；外交部發言人毛寧也在答記者時表示，中國對烏克蘭立場不變，前蘇聯各加盟共和國的主權不存在疑問，還明確地說，「我的表態代表中國政府正式立場」。意思是，盧沙野的言論只代表他個人。

肩負維護國家形象和宣介國家政策的大使，其言論居然不代表政府，聽上去令人匪夷所思。難以自圓其說的表象，或許反映了背後政府及決策高層在外交政策的矛盾與尷尬。

一方面，既定的外交政策與立場是歷史延續下來的，如承認前蘇聯加盟共和國的主權地位。外交部發言人之所以能明確回答記者的「主權」提問，依據便是既有的政策共識。

但另方面，政府高層顯然有另一種主張或意圖，這種意圖與既有方針衝突，但卻更具現實影響力。例如，強調尊重國家主權，但卻拒絕譴責俄羅斯，甚至還希望俄打贏侵略戰爭。發言人答記者和駐法大使館聲明，刻意迴避克里米亞問題，即是迎合這一主張，為俄入侵的合理性辯護預留空間。

決策高層缺乏邏輯「一致性」的狀況，為一些人揣摩上意提供了機會，戰狼外交就是在這種氛圍中形成的。威權體制下，官員的行為不是依據既有制度規範，而是看最高決策者臉色，猜測其意圖和喜好，以求晉升。

因此，駐法大使的蠻橫，固然有個人修養缺憾，畢竟不是每位大使都如此具有攻擊性，而且一而再、再而三，但說到底，是政治大環境的集體行為。否則，這位曾毫無根據誣詆新冠由美軍運動員惡意傳入、粗暴指責法國醫護人員讓病患在饑餓中死去、辱罵法國著名學者「流氓」和「瘋狗」的大使，早該被召回了。

至於否認毛澤東犯錯、否定毛治下數百萬人死亡，更與當下大氣候完全吻合，有關文革的歷史決議已被置之腦後，肯定甚至恢復毛時代的一些作法，正在悄悄開始。

大使館 烏克蘭 克里米亞

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