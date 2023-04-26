槍毒與車禍 美青少年死亡率飆升
最近一些報告顯示令人擔憂的趨勢，美國青少年(17歲以下，含兒童)在過去幾年的死亡率上升， 2019年至2021年期間，死亡率上升10.7%，是幾十年來最大增幅。專家分析，主要原因並非新冠疫情，自殺、他殺、吸毒過量和車禍是死亡率上升的關鍵所在。
少數族裔媒體服務中心(Ethnic Media Services)，4 月 21 日邀請專家探討為什麼越來越多的美國青少年死亡，以及解決問題的政策、方法。專家指出，槍枝是這個群體死亡風險的主角，因槍擊死亡的美國青少年兩年內上升50%，今年到目前為止，校園內已發生42起槍擊事件，造成17死32傷。兒童、青少年的高死亡率，直接導致這個國家的預期壽命下降。
維吉尼亞聯邦大學醫學院(Virginia Commonwealth University School of Medicine)家庭醫學和人口健康教授 Steven H. Woolf 表示，兒科醫學的進步，讓大多數國家的兒童死亡率多年來一直下降，但美國1至19歲群體的死亡人數近年卻增加，2020、2021 年的增長幅度是自1918年流感大流行以來從未見過的。
數據顯示，2019至2021年，美國青少年兒童死於兇殺的人數增加39%，死於藥物過量的增加114%。 Woolf 認為，槍枝暴力在數據增長中發揮主導作用，管控槍枝武器勢在必行；此外，年輕人因心理健康問題自殺的數據也很驚人，同樣需引起重視。 Woolf 說：「我們已經到了一個危險的轉折點，我非常悲觀，美國人預期壽命停止上升，這在其他國家是沒有的，讓人十分擔憂。」
兒童合作研究中心主席Mayra Alvarez 表示， 青少年死亡率上升原因非常清晰，需敲響警鐘，引起父母、看護者、教育者、社區領導人、政策制定者的共同關注。Alvarez 認為，除了管控槍枝外，應加強公共福利的獲取渠道、增加心理健康諮詢服務，因為家庭貧困、經濟壓力都會直接影響孩子的心理健康，全社會需共同努力，扭轉兒童死亡上升的趨勢。
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