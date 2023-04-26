槍毒與車禍 美青少年死亡率飆升

Steven H. Woolf 表示，美國兒童死亡人數近年的增長，自 1918 年流感大流行以來從未見過。（會議截屏）

最近一些報告顯示令人擔憂的趨勢，美國青少年(17歲以下，含兒童)在過去幾年的死亡率上升， 2019年至2021年期間，死亡率上升10.7%，是幾十年來最大增幅。專家分析，主要原因並非新冠疫情，自殺、他殺、吸毒過量和車禍是死亡率上升的關鍵所在。

少數族裔媒體服務中心(Ethnic Media Services)，4 月 21 日邀請專家探討為什麼越來越多的美國青少年死亡，以及解決問題的政策、方法。專家指出，槍枝是這個群體死亡風險的主角，因槍擊 死亡的美國青少年兩年內上升50%，今年到目前為止，校園內已發生42起槍擊事件，造成17死32傷。兒童、青少年的高死亡率，直接導致這個國家的預期壽命下降。

維吉尼亞聯邦大學醫學 院(Virginia Commonwealth University School of Medicine)家庭醫學和人口健康教授 Steven H. Woolf 表示，兒科醫學的進步，讓大多數國家的兒童死亡率多年來一直下降，但美國1至19歲群體的死亡人數近年卻增加，2020、2021 年的增長幅度是自1918年流感大流行以來從未見過的。

數據顯示，2019至2021年，美國青少年兒童死於兇殺的人數增加39%，死於藥物過量的增加114%。 Woolf 認為，槍枝暴力在數據增長中發揮主導作用，管控槍枝武器勢在必行；此外，年輕人因心理健康 問題自殺的數據也很驚人，同樣需引起重視。 Woolf 說：「我們已經到了一個危險的轉折點，我非常悲觀，美國人預期壽命停止上升，這在其他國家是沒有的，讓人十分擔憂。」