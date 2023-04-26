非台籍旅客遊台 可領5000元台幣消費金 下月開放申請

駐洛杉磯經文處觀光組林宜錚主任、秘書劉婉文4月19日到任，致力於促進疫情後台灣觀光業的發展。劉婉文秘書（左起）、林宜錚主任、黃語諒總經理、洪幸慈秘書。（記者子為／攝影）

駐洛杉磯台北經濟文化辦事處觀光 組林宜錚主任，和秘書劉婉文4月19日到任，致力於促進疫情後台灣的觀光業發展，也給計畫和有意去台灣旅行的觀光客們帶來了好消息。觀光局籌畫給非台灣籍觀光客發放消費金，以鼓勵國際旅客赴台消費。

林宜錚主任、劉婉文秘書及負責舊金山 的洪幸慈秘書，4月21日拜會南加眾媒體，天仁茶業暨加州 茶棧總經理黃語諒提供場地支持，也參與商議如何將台灣推廣給更多潛在的觀光客。

林宜錚表示，新上任後的工作重點在於為台灣行創建新形象，以吸引更多人赴台旅行。觀光局不僅在策劃各種促銷方案，也會更多運用新興的行銷管道，觀光局目前正聯合星宇航空在北美的首航活動，並在邀請網紅赴台灣旅行，傳播台灣魅力。

林宜錚還指出，台灣從5月開始全面開放觀光，為促進外籍旅客赴台觀光，觀光局出台一系列支持政策。其中，近在眼前的一項福利便是價值5000台幣（約163美元）的消費金，可用於在台灣觀光。該消費金計畫通過抽獎形式發放，一共50萬份，會分三年發放。

能參與消費金抽獎的對象，為持非中華民國護照的自由行旅客，入境台灣後需停留3至90日，不適用於參加旅行團或獲得其他團體旅行獎助者。消費金的申請辦理時間為5月1日至6月30日，符合條件的申請對象可以在觀光局官網或企業合作平台進行註冊和登錄，便可參與抽獎活動·。活動詳情可等待觀光局官網的更新。

林宜錚曾在台灣觀光局花東管理處及三山管理處就職，深諳原住民文化及茶藝文化，也希望將這些台灣本土文化推廣給更多人。台灣波霸奶茶近年頗受美國消費者歡迎，林主任認為可以藉此熱度，未來會考慮設計「台灣茶與波霸」為主題的台灣行路線。林主任表示，台灣美食在國際上的名聲愈來愈響亮，希望能帶動大眾想要深入了解台灣，比如農業、手藝、人文等，這才能讓觀光客願意一來再來。

林宜錚管轄的範圍包括洛杉磯和舊金山，涵蓋整個加州。雖然剛上任，林宜錚已籌畫多項工作安排，其中之一是根據觀光客需求制定多元的促銷方案，以吸引對台灣感興趣的潛在旅客，比如穆斯林教徒、性多元（LGBTQ）群體等。

其二，可與亞洲其他國家合作，推廣「一程多站」，鼓勵旅行社策畫「過境半日遊」，利用好在台灣的轉機時間，推銷台北至桃園線的觀光景點。其三，可結合台灣特色節日推出觀光方案，例如澎湖火花節、媽祖廟會文化等。也可利用好在台灣舉辦的國際賽事，比如登山、騎單車比賽等，為此搭配觀光路線。其四，觀光局會持續和農委會、文化部、原委會、客委會等不同單位合作，推廣最能展現台灣特色的旅行路線。