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生前該把錢花光？

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四月是報稅月，也是許多人一年一度檢視財務計畫的時候，不少財經節目與論壇，都在討論資產的規畫與傳承。是否留錢給子孫、要留多少，總是熱門的議題。「Die with Zero」是個有意思的論述，要人在生前把財產全花光。

「Die With Zero」是柏金斯(Bill Perkins)所寫的書，探討如何充分利用生命中的時間和金錢，達到最理想的人生體驗，而不是將寶貴的資源留到晚年退休時才使用。他認為，多數人總是不斷地在賺錢、累積資產，但卻沒有將財富發揮該有的價值。應該把「零遺產」當作目標，最理想的情況是在死的時候，把錢給花到一毛不剩。

書的內容其實沒有書名聳動。柏金斯所主張的重點，是建議大家將金錢投資在生活體驗上，而不是堅持把財富留給子女當遺產。他認為，應找出生命中重要的事情並且適當花錢，沒必要一毛不拔，當然也不要只追求奢侈品等短期的滿足，或是無意義的消費。錢應該用在人生體驗和成長，像是旅遊、教育、學習新技能，或者進行有意義的社交活動。

柏金斯也並不反對留錢給子女，或捐給慈善機構，但呼籲應及早進行。想給下一代有更高的基礎是人之常情，然而要留遺產，一是要先照顧好自身的需求，再來晚給不如早給。畢竟，子女在年輕時更需要金錢，無論是改善生活，或者滿足人生其他體驗的需求。可是，依照美國的統計，多數人獲得遺產的年齡為60歲左右。雖然繼承家族財富的感覺還是很好，但那個年齡對金錢的需求，卻遠不如年輕時迫切。

柏金斯甚至認為，小孩26到35歲之間，是父母最理想的贈與時機。孩子不會因年紀太輕而沒能力管理財富，這筆錢也還來得及在孩子生命中產生足夠的影響。

相較於多數美國人，華人文化更重視家族財富傳承與傳統價值，許多華人相信多少留點遺產給後代是責任，甚至是義務。而華人通常又很勤儉，「過度存錢」的情況很常見。不少人即使早有數套房收租，平時採買時還依然習慣撿特價品，上餐館時多點兩道菜就會心疼。

當然，沒人知道自己什麼時候會離開人世。萬一太早把錢花光，那可不是「Die with Zero」，而是「Live with Zero」，下場淒慘。柏金斯所鼓吹的，只是把不留遺產這個概念當作生活態度去追求，希望大家充分利用金錢，將錢財換做為有意義的人生滿足，在合適的年齡抓緊機會做想做的事情。因為，比起80歲的豪華旅行，年輕時的窮遊對一生的影響肯定更深遠。

「如果你過世時留下100萬美元，也就是錯失了100萬美元的體驗。」人生在世光陰有限，死時一毛錢都不剩或許太極端，但如何發揮財富真正的意義值得思考。

華人 投資 退休

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