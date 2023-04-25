加州眾議員方樹強推動 嚴管槍枝3法案 檢察長力挺

加州眾議員方樹強推動3法案嚴控槍枝，昨日舉行記者會，獲檢察長、檢察官聯盟等力挺。圖為活動合影。（記者子為/攝影）

加州 檢察官聯盟(Prosecutors Alliance of California)、洛杉磯縣檢察長賈斯康(George Gascon)、蒙特利公園市 市長Jose Sanchez、加州第49選區眾議員方樹強(Mike Fong)等人，4月24日上午9時聯合舉行記者會，宣布支持三項新提出來的法案，包括新法案將能幫助減少槍枝暴力，並給社區成員提供更有效的幫助。

加州通過三條新法案，以減少槍枝暴力並給社區成員提供更有效的幫助。該三項法案由加州第49選區眾議員方樹強提出。（記者子為/攝影）

日前，洛杉磯縣政委員會已投票通過縣政委員蘇麗絲(Hilda L. Solis)和韓珍妮(Janice Hahn)提出的兩項動議，支持方樹強提出的三項州議會法案 (AB) ，昨日檢察官系統也加入，代表愈來愈多人重視此法案。

加州檢察官聯盟執行主任德貝瑞發言。（記者子為/攝影）

加州檢察官聯盟執行主任德貝瑞(Cristine Soto DeBerry)表示，美國社會中目前槍比人多，控制和減少槍枝暴力是刻不容緩的問題，相信新出台的三個法案能有效預防和減少槍枝犯罪。

這三則法案由加州眾議員方樹強在蒙市大規模槍擊 案發生後提出，他希望這些法案能保護社區居民不受槍枝暴力的影響。其中和槍枝管控直接相關的兩則法案是AB 732和AB 733。

AB 732旨在加強加州司法廳與地方機構之間的協調，以解決被禁止擁有槍枝的人違規持槍的問題。截至2022年1月，加州「武器和禁止持槍者系統」(Armed and Prohibited Persons System)名單有2萬4509人，每年至少新增5000個名字。AB 732將帶動加州和地方各機構積極審查這份名單，只有被禁持槍者過世或禁令到期才能刪除名字，以確保槍枝及時從被禁槍者手中移除。

AB 733旨在減少槍枝的零售，並限制政府機構出售槍枝，此法案回應了洛縣假釋局試圖拍賣該部門剩餘的槍枝的嘗試。該法案要求加州政府各部門不得拍賣槍枝，除非獲得法律豁免。AB 733 將禁止州和地方機構銷售槍枝、槍枝零件、彈藥和防彈衣等。

第三項法案是AB 1638，該法案旨在消除緊急情況發生時的語言障礙，要求在10%或以上的人不將英語作為主要語言的司法管轄區內，當發生緊急情況時，當地政府機構應提供居民熟悉的語言。蒙市大規模槍擊案發生後，官方發布的大部分信息使用英語，但受該槍擊案影響的主要是華人社區，受害者、家庭成員、倖存者等人使用的主要語言是普通話、廣東話和越南語。因為只提供了英語信息，導致很多信息錯誤傳遞並造成混亂。

洛杉磯縣檢察長賈斯康發言。（記者子為/攝影）

洛杉磯縣檢察長賈斯康指出，研究表明，美國目前因為槍枝而發生更多暴力事件，政府部門不應過多觸碰槍枝交易的生意，而應該全力保護居民的安全。賈斯康還表示，語言障礙的問題確實存在，應充分考慮到不同群體，讓他們獲得能明白的準確信息。

蒙特利公園市市長Jose Sanchez表示，自己是家長也是老師，非常關心社區居民的安全。他認為這三項法案更有效地預防和減少槍枝暴力發生，是對槍案中逝者們的敬意與獻禮。他還指出，政府部門會不斷反思，並完善立法，持續通過政策限制槍擊暴力。>