徐佳青南加僑宴 600僑胞歌聲相迎
中華民國僑務委員會委員長徐佳青，繼陪同蔡英文總統訪南美行程過境洛杉磯後，日前返洛於23日參與僑民舉行的僑宴，現場約600餘人。
當日僑宴更吸引許多遠自聖地牙哥和橙縣的僑胞遠道前來參加。不少熱情的僑胞並與徐佳青一同高唱多首經典老歌，如「台北的天空」、「愛拚才會贏」、「朋友」等。此外，一些橙縣的僑胞特意穿上原住民特色服裝，展現出驚人的歌唱實力，讓僑宴氣氛更熱鬧，僑胞們也感到十分驚喜。中華會館和聖地牙哥獅子會的僑胞們，並頒發獎牌給徐佳青，讚揚她以身作則，展現全心全意為僑胞們的精神。
徐佳青在僑宴上指出，感謝台灣僑胞在蔡總統過境時的活動提供協助，讓蔡總統充分感受到僑胞們的能量和鼓勵。她希望未來能與大家攜手合作，共同推動打造更好的未來，推動台灣事業的發展，並感謝大家一直以來的支持和努力。
駐洛杉磯台北經濟文化辦事處處長紀欽耀在致詞時表示，委員長徐佳青近日的行程十分緊湊，她此前曾陪同蔡英文總統的訪問，隨後又啟程前往歐洲參加多場重要活動，一直未能回到台灣。直到上周五，她又返回洛杉磯，展開為期三天的行程。紀欽耀感謝徐佳青把時間留給洛杉磯的華人僑胞。
此次訪問，徐佳青不僅與僑胞深入溝通，了解他們的想法，還拜會羅省中華會館和大洛杉磯台灣會館。此外，她還為新設的兩家「台灣華語文學習中心」揭牌，並為獲聘的僑務顧問、促進委員、諮詢委員頒發聘書。在這些行程中，徐佳青展現對僑民的關心和支持，並為僑民提供實際的幫助。
出席活動的貴賓包括：全美台灣同鄉會總會長陳桂鈴、國策顧問田詒鴻、行政院政務顧問林榮松、中華會館李金生主席、北美州醫師協會總會長楊熾勳、台灣會館董事長陳柏宇、總召集人溫玉玲、僑務諮詢委員陳文石、遲景林、洛杉磯華僑文教服務中心陳敏永主任、劉岱欣與鄭心茹副主任等人，皆出席僑宴。
上一則
洛杉磯僑務榮譽職 48名僑胞獲聘
下一則
FB留言