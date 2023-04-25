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徐佳青南加僑宴 600僑胞歌聲相迎

記者張庭瑜／洛杉磯報導
中華會館特別頒發獎牌，表達對徐佳青委員長親自投入的感謝。（記者張庭瑜／攝影）
中華會館特別頒發獎牌，表達對徐佳青委員長親自投入的感謝。（記者張庭瑜／攝影）

中華民國僑務委員會委員長徐佳青，繼陪同蔡英文總統訪南美行程過境洛杉磯後，日前返洛於23日參與僑民舉行的僑宴，現場約600餘人。

當日僑宴更吸引許多遠自聖地牙哥和橙縣的僑胞遠道前來參加。不少熱情的僑胞並與徐佳青一同高唱多首經典老歌，如「台北的天空」、「愛拚才會贏」、「朋友」等。此外，一些橙縣的僑胞特意穿上原住民特色服裝，展現出驚人的歌唱實力，讓僑宴氣氛更熱鬧，僑胞們也感到十分驚喜。中華會館和聖地牙哥獅子會的僑胞們，並頒發獎牌給徐佳青，讚揚她以身作則，展現全心全意為僑胞們的精神。

徐佳青在僑宴上指出，感謝台灣僑胞在蔡總統過境時的活動提供協助，讓蔡總統充分感受到僑胞們的能量和鼓勵。她希望未來能與大家攜手合作，共同推動打造更好的未來，推動台灣事業的發展，並感謝大家一直以來的支持和努力。

僑務委員會委員長徐佳青舉起酒杯向在場來賓致意，表達感謝大家的支持之情。（記者張庭...
僑務委員會委員長徐佳青舉起酒杯向在場來賓致意，表達感謝大家的支持之情。（記者張庭瑜／攝影）
主桌來賓在活動結束前一同合影，其中不乏僑界資深僑領。（記者張庭瑜／攝影）
主桌來賓在活動結束前一同合影，其中不乏僑界資深僑領。（記者張庭瑜／攝影）

駐洛杉磯台北經濟文化辦事處處長紀欽耀在致詞時表示，委員長徐佳青近日的行程十分緊湊，她此前曾陪同蔡英文總統的訪問，隨後又啟程前往歐洲參加多場重要活動，一直未能回到台灣。直到上周五，她又返回洛杉磯，展開為期三天的行程。紀欽耀感謝徐佳青把時間留給洛杉磯的華人僑胞。

此次訪問，徐佳青不僅與僑胞深入溝通，了解他們的想法，還拜會羅省中華會館和大洛杉磯台灣會館。此外，她還為新設的兩家「台灣華語文學習中心」揭牌，並為獲聘的僑務顧問、促進委員、諮詢委員頒發聘書。在這些行程中，徐佳青展現對僑民的關心和支持，並為僑民提供實際的幫助。

出席活動的貴賓包括：全美台灣同鄉會總會長陳桂鈴、國策顧問田詒鴻、行政院政務顧問林榮松、中華會館李金生主席、北美州醫師協會總會長楊熾勳、台灣會館董事長陳柏宇、總召集人溫玉玲、僑務諮詢委員陳文石、遲景林、洛杉磯華僑文教服務中心陳敏永主任、劉岱欣與鄭心茹副主任等人，皆出席僑宴。

橙縣獅子會特別頒發一面旗幟，表達對委員長徐佳青的感謝之情。（記者張庭瑜／攝影）
橙縣獅子會特別頒發一面旗幟，表達對委員長徐佳青的感謝之情。（記者張庭瑜／攝影）
徐佳青被熱情的僑胞邀請上台歡唱，場面十分熱鬧。（記者張庭瑜／攝影）
徐佳青被熱情的僑胞邀請上台歡唱，場面十分熱鬧。（記者張庭瑜／攝影）
橙縣僑胞一同高唱多首經典老歌，有些僑胞還穿上原住民特色服裝，展現出驚人的歌唱實力...
橙縣僑胞一同高唱多首經典老歌，有些僑胞還穿上原住民特色服裝，展現出驚人的歌唱實力，為活動增添了濃厚的文化氣息。（記者張庭瑜／攝影）
駐洛杉磯台北經文處處長紀欽耀（右）和僑務委員會委員長徐佳青（左），致詞時相互感謝...
駐洛杉磯台北經文處處長紀欽耀（右）和僑務委員會委員長徐佳青（左），致詞時相互感謝，並呼籲僑胞們多多支持彼此。（記者張庭瑜／攝影）

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