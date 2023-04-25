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亞太律師協會免費「法律診所」 重回蒙市圖書館

記者王若然／蒙特利公園市報導
蒙市市立圖書館，有免費法律諮詢站。（記者朱敏梓／攝影）
蒙市市立圖書館，有免費法律諮詢站。（記者朱敏梓／攝影）

洛杉磯縣亞太裔律師協會（APABA）即日起恢復在蒙特利公園市圖書館(Monterey Park Bruggemeyer Library)的實體免費法律診所，每個月舉辦一次，免費為民眾提供法律諮詢，並以包括普通話、粵語、越南語在內的多種語言服務。

APABA在蒙市市立圖書館設立免費法律諮詢站已有多年，不過疫情三年中斷實體形式，改為線上諮詢。今年4月，APABA在該圖書館重新啟動每月一次的免費面對面法律諮詢，現場有超過15名志願律師、法學院學生以及翻譯提供服務。今年APABA與南加州亞美公義促進中心(Asian Americans Advancing Justice，AJSOCAL)合作。

APABA會長嚴若瑜（Erica Yen）說，「APABA法律診所一直是我們為社區弱勢群體，提供法律援助的重要活動之一，經過漫長的三年等待，我們終於能夠返回蒙特利公園市圖書館，為社區提供每月的面對面法律諮詢服務。」

蒙市市立圖書館館長Diana Garcia說，「Bruggemeyer 圖書館提供的不僅是書籍；更是居民真正的社區中心，APABA 法律診所就是其中的一個光輝典範，我們非常感謝社區合作夥伴APABA恢復這每月一次的重要活動。」

APABA社區法律診所在每個月第二個周二於蒙市市立圖書館二樓的「好友之家」（Friends Room）舉行。圖書館地址為：318 Ramona Ave., Monterey Park, CA 91754。屆時志願律師和法學院學生都會在刑事、民事、勞工糾紛、遺產規劃、家庭法、政府和健康福利，以及移民等領域，提供免費的法律諮詢服務。

2023年將舉行的每月法律診所的日期，是5月9日，6月13日，7月11日，8月8日，9月12日，10月10日和11月14日。預約請致電626-307-1368，也歡迎無預約到場諮詢，有預訂者可先諮詢。

圖書館 蒙特利公園市 加州

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