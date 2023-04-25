洛杉磯僑務榮譽職 48名僑胞獲聘

多位資深僑務人士出席了典禮，之後一同在僑教中心外合影留念。（記者張庭瑜／攝影）

駐洛杉磯 台北經濟文化辦事處23日在洛杉磯華僑文教服務中心舉行僑務人士榮譽職聘書頒發典禮，並由新上任的中華民國 僑務委員會委員長徐佳青頒發，現場獲聘人士中多人來自聖地牙哥 和橙縣。

徐佳青強調，聘任僑務榮譽制不是靠關係，而是因為對僑社的付出而得到肯定，她感謝各方長期的努力和付出，頒發證書在表達對大家的肯定。也期待未來和大家能有更好的合作。

今年被授予聘書的16位僑務諮詢委員，包括田詒鴻、林英郎、陳國昌、劉曼香、伍競群、呂世豪、楊家淦、陳玲華、謝傳佐、張晉作、陳正吉、劉國豪、孫華翊、劉煥君、文光華、張麗卿。

22位僑務顧問包括黃鍾艶珍、洪美蕊、陳文贊、何興華、葉敏芬、郭凱琪、呂錫基、林子序、張元松、林偉權、儲錦琪、李金生、黃美霞、潘意玲、劉國賜、陳黃群雁、薜鎰璋、李恩慶、謝秀緞、李敏華、吳大衿、都蘭英。

十位僑務促進委員包括方興、李奇威、黃瑞婉、陽維漢、陳西園、鄺偉生、何沛嫄、張慧芳、方家柔、吳惠炫。