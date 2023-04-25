我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

副州長康伊蓮宣布競選紐森遺缺 若勝出將成加州首位女州長

又非隨機殺人 舊金山北岸區槍擊1死4傷 華埠就在附近

洛杉磯僑務榮譽職 48名僑胞獲聘

記者張庭瑜／洛杉磯報導
多位資深僑務人士出席了典禮，之後一同在僑教中心外合影留念。（記者張庭瑜／攝影）
多位資深僑務人士出席了典禮，之後一同在僑教中心外合影留念。（記者張庭瑜／攝影）

洛杉磯台北經濟文化辦事處23日在洛杉磯華僑文教服務中心舉行僑務人士榮譽職聘書頒發典禮，並由新上任的中華民國僑務委員會委員長徐佳青頒發，現場獲聘人士中多人來自聖地牙哥和橙縣。

徐佳青強調，聘任僑務榮譽制不是靠關係，而是因為對僑社的付出而得到肯定，她感謝各方長期的努力和付出，頒發證書在表達對大家的肯定。也期待未來和大家能有更好的合作。

今年被授予聘書的16位僑務諮詢委員，包括田詒鴻、林英郎、陳國昌、劉曼香、伍競群、呂世豪、楊家淦、陳玲華、謝傳佐、張晉作、陳正吉、劉國豪、孫華翊、劉煥君、文光華、張麗卿。

22位僑務顧問包括黃鍾艶珍、洪美蕊、陳文贊、何興華、葉敏芬、郭凱琪、呂錫基、林子序、張元松、林偉權、儲錦琪、李金生、黃美霞、潘意玲、劉國賜、陳黃群雁、薜鎰璋、李恩慶、謝秀緞、李敏華、吳大衿、都蘭英。

十位僑務促進委員包括方興、李奇威、黃瑞婉、陽維漢、陳西園、鄺偉生、何沛嫄、張慧芳、方家柔、吳惠炫。

駐洛經文處長紀欽耀祝賀獲得聘書的僑界人士並感謝委員長的出席，同時呼籲大家繼續為改善現狀努力。而證書的重要性不容忽視。

在本次典禮上，多位資深僑務人士應邀出席。（記者張庭瑜／攝影）
在本次典禮上，多位資深僑務人士應邀出席。（記者張庭瑜／攝影）
十位僑務促進委員一同拿起聘書合影留念。（記者張庭瑜／攝影）
十位僑務促進委員一同拿起聘書合影留念。（記者張庭瑜／攝影）
多位僑領依序上台，分批領取榮譽職聘書後一同合影，共有22位僑務顧問參與此次典禮。...
多位僑領依序上台，分批領取榮譽職聘書後一同合影，共有22位僑務顧問參與此次典禮。（記者張庭瑜／攝影）
獲得榮譽職聘書的僑務諮詢委員們在典禮上一同合影留念。（記者張庭瑜／攝影）
獲得榮譽職聘書的僑務諮詢委員們在典禮上一同合影留念。（記者張庭瑜／攝影）
獲聘僑務榮譽職的人士拿起自己的榮譽職聘書，和僑務委員長徐佳青、駐洛杉磯經文處處長...
獲聘僑務榮譽職的人士拿起自己的榮譽職聘書，和僑務委員長徐佳青、駐洛杉磯經文處處長紀欽耀一同合影。（記者張庭瑜／攝影）

洛杉磯 中華民國 聖地牙哥

上一則

餐館媽媽樊榮 為女兒堅持美國夢

下一則

徐佳青南加僑宴 600僑胞歌聲相迎

延伸閱讀

慈濟學校設華文學習中心 僑務委員長徐佳青揭牌

慈濟學校設華文學習中心 僑務委員長徐佳青揭牌
羅省孔教學校華文中心熱鬧開幕

羅省孔教學校華文中心熱鬧開幕
僑委會委員長徐佳青拜會中華會館 致敬孫中山銅像 授旗訪台團

僑委會委員長徐佳青拜會中華會館 致敬孫中山銅像 授旗訪台團
洛西區中文學校台灣華文中心 徐佳青揭牌

洛西區中文學校台灣華文中心 徐佳青揭牌
徐佳青主持中華會館組團訪台授旗儀式

徐佳青主持中華會館組團訪台授旗儀式
徐佳青委員長為洛西區中文學校台灣華語文學習中心揭牌

徐佳青委員長為洛西區中文學校台灣華語文學習中心揭牌

熱門新聞

案發地點。（圖片來源：受訪人提供）

2華女買萬元限量包 上車就被搶 搶匪得手還歡呼

2023-04-23 16:20
加州2023最危險城市，內陸聖伯納汀諾市上榜。（SBPD）

2023年加州這個城市最危險 南加聖市也上榜

2023-04-23 18:11
美飛中，從香港轉機的航班，曾是回國熱選，近來機票漲價很多。（受訪者提供）

美飛中轉機 一不注意被拒載 貪便宜前做好功課

2023-04-18 02:20
一名遊民在瓦倫西亞購物中心入口前拒絕離開，視頻顯示他在警察開槍前試圖靠近襲擊。(LASD)

揚言要殺了所有來這裡的人 遭洛警射殺 視頻全錄

2023-04-19 21:41
案發地為居民區，馬路兩邊均為獨棟屋。（谷歌地圖）

洛縣阿市雙屍命案死者姓名公布 都是華裔

2023-04-24 13:56
參與安排中美公民假結婚拿綠卡的華女王秀蘭（Wang ‘Cindy’ Xiulan）17日被判刑24個月緩刑。（Pexels）

洛縣華女安排假結婚拿綠卡 被判緩刑24個月

2023-04-18 13:59

超人氣

更多 >
喜萊莉‧柯林頓投書紐時：麥卡錫正中習近平圈套

喜萊莉‧柯林頓投書紐時：麥卡錫正中習近平圈套
回家啃老 Z世代、千禧世代毀了爸媽積蓄

回家啃老 Z世代、千禧世代毀了爸媽積蓄
全國收視最高黃金主播卡爾森 與福斯新聞分道揚鑣

全國收視最高黃金主播卡爾森 與福斯新聞分道揚鑣
洛縣阿市雙屍命案死者姓名公布 都是華裔

洛縣阿市雙屍命案死者姓名公布 都是華裔
連鎖餐廳「認錯」：熱賣商品無骨雞翅不是雞翅

連鎖餐廳「認錯」：熱賣商品無骨雞翅不是雞翅