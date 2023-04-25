餐館媽媽樊榮 為女兒堅持美國夢

樊榮認為和睦的家庭氛圍，對來自移民家庭的孩子的成長，有很正面的影響。（受訪人提供）

母親節將屆，華人 社區有很多含辛茹苦偉大的媽媽值得歌頌；今年72歲的華人母親樊榮，放棄在台灣的安逸生活，舉家來美國重頭開始，一路也吃了不少苦頭，但她卻笑說：「我只是一個小人物，沒有什麼特別之處。」

1986年，樊榮和先生放棄了原本安逸的生活，舉家從台灣搬來美國，帶著兩個十多歲的女兒，追尋他們的「美國夢」。然而，新生活卻遠比想像中更加艱難；不僅每天需要工作十幾個小時，語言和文化差異也讓他們面臨著重重困難。自2008年起，樊榮更是獨自打理餐廳，並堅持了十幾年。

像大多數華人一樣，為了在美國立足、為了賺錢養家打拚，樊榮很少有時間陪伴她的兩個女兒。她很慶幸孩子們非常自律，儘管剛來美國時語言不通，學業壓力也很大，但女兒們憑藉自己的努力克服困難，最後都進入了理想的大學。樊榮說，她從來都不是嚴厲的母親，與女兒們的關係非常親密。

樊榮的兩個女兒都畢業於加州的大學。大女兒畢業於河濱加州大學 （UCR）的文學專業，小女兒吳孟臻畢業於南加州大學（USC），是現任山景城學區（Mountain View S.D.）教委，也是該區第一位亞太裔教委。

對於小女兒從政，與傳統華人家庭子女的選擇有所不同。樊榮說，她從來都沒有想過女兒有一天會走上仕途，她不會干涉女兒們的選擇，這可能也給了她們更大的發揮空間。

樊榮說，他們的家庭關係非常和睦，大家庭的活動也很多。她認為這對來自移民家庭 的孩子有很正面的影響，這樣的成長環境能讓孩子們感受到被關注和支持，不容易感到孤單。

樊榮現在已經退休，不必再為生計奔波。然而，她一直都在參與社區服務，希望能盡微薄之力幫助有需要的人。但她很謙虛的說，這些都是一些很簡單的事，不值的一提。