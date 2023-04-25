我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

副州長康伊蓮宣布競選紐森遺缺 若勝出將成加州首位女州長

又非隨機殺人 舊金山北岸區槍擊1死4傷 華埠就在附近

餐館媽媽樊榮 為女兒堅持美國夢

記者趙健／洛杉磯市報導
樊榮認為和睦的家庭氛圍，對來自移民家庭的孩子的成長，有很正面的影響。（受訪人提供）
樊榮認為和睦的家庭氛圍，對來自移民家庭的孩子的成長，有很正面的影響。（受訪人提供）

母親節將屆，華人社區有很多含辛茹苦偉大的媽媽值得歌頌；今年72歲的華人母親樊榮，放棄在台灣的安逸生活，舉家來美國重頭開始，一路也吃了不少苦頭，但她卻笑說：「我只是一個小人物，沒有什麼特別之處。」

1986年，樊榮和先生放棄了原本安逸的生活，舉家從台灣搬來美國，帶著兩個十多歲的女兒，追尋他們的「美國夢」。然而，新生活卻遠比想像中更加艱難；不僅每天需要工作十幾個小時，語言和文化差異也讓他們面臨著重重困難。自2008年起，樊榮更是獨自打理餐廳，並堅持了十幾年。

像大多數華人一樣，為了在美國立足、為了賺錢養家打拚，樊榮很少有時間陪伴她的兩個女兒。她很慶幸孩子們非常自律，儘管剛來美國時語言不通，學業壓力也很大，但女兒們憑藉自己的努力克服困難，最後都進入了理想的大學。樊榮說，她從來都不是嚴厲的母親，與女兒們的關係非常親密。

樊榮的兩個女兒都畢業於加州的大學。大女兒畢業於河濱加州大學（UCR）的文學專業，小女兒吳孟臻畢業於南加州大學（USC），是現任山景城學區（Mountain View S.D.）教委，也是該區第一位亞太裔教委。

對於小女兒從政，與傳統華人家庭子女的選擇有所不同。樊榮說，她從來都沒有想過女兒有一天會走上仕途，她不會干涉女兒們的選擇，這可能也給了她們更大的發揮空間。

樊榮說，他們的家庭關係非常和睦，大家庭的活動也很多。她認為這對來自移民家庭的孩子有很正面的影響，這樣的成長環境能讓孩子們感受到被關注和支持，不容易感到孤單。

樊榮現在已經退休，不必再為生計奔波。然而，她一直都在參與社區服務，希望能盡微薄之力幫助有需要的人。但她很謙虛的說，這些都是一些很簡單的事，不值的一提。

加州大學 華人 移民家庭

上一則

Michelle 蘇談 首次購屋貸款方案

下一則

洛杉磯僑務榮譽職 48名僑胞獲聘

延伸閱讀

亞太裔傳統文化大遊行 社區響應積極

亞太裔傳統文化大遊行 社區響應積極
參院提名確認聽證 蘇維思出任勞工部長 前景不確定

參院提名確認聽證 蘇維思出任勞工部長 前景不確定
達連隘口 最凶險偷渡路 毒梟索路費1人400元起跳

達連隘口 最凶險偷渡路 毒梟索路費1人400元起跳
全球最危險偷渡路「達連隘口」攀高山、越雨林只為美國夢

全球最危險偷渡路「達連隘口」攀高山、越雨林只為美國夢
反仇亞 羅蘭岡、哈岡設專屬機構打擊不法

反仇亞 羅蘭岡、哈岡設專屬機構打擊不法
「美國夢」未依約付750萬 新州小鎮提告

「美國夢」未依約付750萬 新州小鎮提告

熱門新聞

案發地點。（圖片來源：受訪人提供）

2華女買萬元限量包 上車就被搶 搶匪得手還歡呼

2023-04-23 16:20
加州2023最危險城市，內陸聖伯納汀諾市上榜。（SBPD）

2023年加州這個城市最危險 南加聖市也上榜

2023-04-23 18:11
美飛中，從香港轉機的航班，曾是回國熱選，近來機票漲價很多。（受訪者提供）

美飛中轉機 一不注意被拒載 貪便宜前做好功課

2023-04-18 02:20
一名遊民在瓦倫西亞購物中心入口前拒絕離開，視頻顯示他在警察開槍前試圖靠近襲擊。(LASD)

揚言要殺了所有來這裡的人 遭洛警射殺 視頻全錄

2023-04-19 21:41
案發地為居民區，馬路兩邊均為獨棟屋。（谷歌地圖）

洛縣阿市雙屍命案死者姓名公布 都是華裔

2023-04-24 13:56
參與安排中美公民假結婚拿綠卡的華女王秀蘭（Wang ‘Cindy’ Xiulan）17日被判刑24個月緩刑。（Pexels）

洛縣華女安排假結婚拿綠卡 被判緩刑24個月

2023-04-18 13:59

超人氣

更多 >
喜萊莉‧柯林頓投書紐時：麥卡錫正中習近平圈套

喜萊莉‧柯林頓投書紐時：麥卡錫正中習近平圈套
回家啃老 Z世代、千禧世代毀了爸媽積蓄

回家啃老 Z世代、千禧世代毀了爸媽積蓄
全國收視最高黃金主播卡爾森 與福斯新聞分道揚鑣

全國收視最高黃金主播卡爾森 與福斯新聞分道揚鑣
洛縣阿市雙屍命案死者姓名公布 都是華裔

洛縣阿市雙屍命案死者姓名公布 都是華裔
連鎖餐廳「認錯」：熱賣商品無骨雞翅不是雞翅

連鎖餐廳「認錯」：熱賣商品無骨雞翅不是雞翅