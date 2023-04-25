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車怒症發作 兩車漢堡店爆衝突

洛杉磯訊
當雙方爭執升級時，旁邊的In-N-Out Burger員工顯得十分無助，試圖遏止情況進一步惡化。（取自abc7截圖）
當雙方爭執升級時，旁邊的In-N-Out Burger員工顯得十分無助，試圖遏止情況進一步惡化。（取自abc7截圖）

洛杉磯縣聖塔克拉利塔(Santa Clarita)一家在六旗魔術山(Six Flags Magic Mountain)外面的In-N-Out漢堡店，4月23日發生一起激烈衝突事件。事發當時位於得來速(drive-through)的兩輛汽車的乘客之間因不明原因發生爭執，雙方從車上相互叫囂到下車，並以不明液體互相潑灑、投擲物件攻擊對方車輛。最後，在警方的協調下，這場鬧劇才得以落幕。雙方事後均表示並無意願提告。

洛縣警方表示，警方23日約下午12時30分接獲通報，老路(Old Road)和5號高速公路附近的In-N-Out發生爭執事件。事發時，兩輛車的人互相潑灑不明液體，並用水瓶攻擊對方車輛。

而據監視畫面顯示兩名女性下車後開始攻擊對方，隨後車內的其他乘客一同加入鬧事行列。在警方趕到現場後，事件才得以平息。而雙方均表示不打算提告，警方隨後以爭吵事件結案，並在過程沒有逮捕任何人，目前還不清楚導致爭論的原因。

根據監視畫面顯示，事件始於兩名女性從各自車內出來，第一部車輛的非裔女性隨後接著靠近白人女性所駕駛的速霸陸(Subaru)Outback的駕駛側，以瓶子撞擊車輛，並將不明液體灑在車上。其中一名In-N-Out Burger的員工看著事件的發展，搖著頭表示無奈。這兩名女性回到自己的車上後，速霸陸車上的女司機和後座男乘客都走出車外，雙方開始互相叫罵。非裔女司機更帶著裝滿液體的瓶子，向速霸陸潑灑液體，速霸陸乘客也不甘示弱，也拿著水瓶投擲前方車輛。

其中一名前車女性乘客更下車屢次敲打速霸陸的引擎蓋，In-N-Out Burger員工見事態不對，試圖將雙方分開。前後兩台車輛的乘客均下車，開始互相叫囂。隨著場面逐漸升級，一些旁觀者也開始加入大喊大叫的行列。最終，雙方在互相尖叫下慢慢走回自己的車上，目前仍不清楚雙方爭執的起因。

在雙方屢次起爭執後，前方車輛的非裔女性下車以不明液體潑灑。（取自abc7截圖）
在雙方屢次起爭執後，前方車輛的非裔女性下車以不明液體潑灑。（取自abc7截圖）

非裔 洛縣 汽車

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