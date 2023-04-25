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南加大亞市醫院新任總裁莫輝首談願景：致力服務亞裔

記者張庭瑜／洛杉磯綜合報導
到場嘉賓合影，分別為王世雄（左一）、王程曉穎（左二）、莫輝（左四）、王愛琳（右三）、鄭博仁(右一）。（記者張庭瑜／攝影）
到場嘉賓合影，分別為王世雄（左一）、王程曉穎（左二）、莫輝（左四）、王愛琳（右三）、鄭博仁(右一）。（記者張庭瑜／攝影）

南加州大學亞凱迪亞醫院(USC Arcadia Hospital)新任總裁兼首席執行長(president and CEO)莫輝(Ikenna Mmeje)指出，未來將與亞裔健康推廣組織合作，了解亞裔社區的需求並解決，服務亞裔。

莫輝3月中旬就任後，引起當地華人、醫院職員等關注，為了解答大家對未來變動和計畫的疑問，院方董事王程曉穎和夫婿王世雄日前舉行招待會，邀請莫輝和大家交流，分享院方未來可能的變動及計畫。

招待會邀請當地的華人民眾、南加大亞凱迪亞醫院醫生、護士、西來寺等各界人士參加。亞凱迪亞市市長鄭博仁(Paul P. Cheng) 和夫人、及亞市議員王愛琳也出席活動。王世雄夫婦並準備了精緻的素食料理，讓出席者感到賓至如歸。

王程曉穎說，招待會的主要目的是因為莫輝3月中才上任，院內的醫生、護士以及當地華人都有許多疑問想要提出，因此她與先生特別舉辦這場招待會，邀請莫輝來與華人交流。也希望莫輝透過這場招待會，了解民眾的疑問和需求。

許多華裔醫師和民眾參加招待會，與莫輝交流並了解醫院未來的變化。（記者張庭瑜／攝影...
許多華裔醫師和民眾參加招待會，與莫輝交流並了解醫院未來的變化。（記者張庭瑜／攝影）

莫輝接任總裁兼首席執行長已一個多月，在基本了解了團隊成員後。他非常欣賞亞凱迪亞醫院對病人和社區的承諾、忠誠和奉獻。在被南加大併購後的重點是繼續發揚這一傳統，提供一流優質護理和擴大對社區患者的服務。他們致力於支持員工隊伍，了解他們的經驗，改進和共同努力，以更好地照顧社區。未來願景是繼續提供高質量的護理，擴展服務，與社區醫生合作，引進新專科。

莫輝表示，公司正在研究新服務，例如新的急診醫學提供者和其他臨床專科，而文化敏感的護理是首要任務。他們將與亞裔健康推廣組織合作，了解亞裔社區的需求並解決。還強調會優先考慮細節，例如有效溝通和醫院內的膳食偏好。將致力於繼續培養與亞裔健康推廣組織的合作夥伴關係。

王程曉穎（右一）、王世雄（左一）感謝到場的來賓，並鼓勵大家互相認識和交流。（記者...
王程曉穎（右一）、王世雄（左一）感謝到場的來賓，並鼓勵大家互相認識和交流。（記者張庭瑜／攝影）

莫輝曾擔任MemorialCare Long Beach Medical Center和Miller Children's＆Women's Hospital Long Beach的首席運營官(COO)，並在Tenet Healthcare擔任過首席執行官和首席運營官。他是美國醫療保健高管學院和全國衛生服務高管協會的委員，也是美國醫療保健高管學院的院士。

他分別在柏克萊加大(University of California Berkeley)公共衛生和社會福利文學取得學士學位，和密西根大學(University of Michigan)取得衛生服務管理碩士學位。

王程曉穎親自烹調的素菜十分精緻且美味，獲得在場來賓的一致讚賞。（記者張庭瑜／攝影...
王程曉穎親自烹調的素菜十分精緻且美味，獲得在場來賓的一致讚賞。（記者張庭瑜／攝影）

亞裔 南加大 亞凱迪亞

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