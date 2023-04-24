橙縣僑界急難救助會 專家傳授「反詐騙」要訣

橙縣僑界急難救助協會在橙僑中心舉辦「預防詐騙及天然災害講座」。（橙僑提供）

橙縣 僑界急難救助協會4月22日在橙縣華僑文教服務中心舉辦「預防詐騙 及天然災害講座」，邀請駐洛杉磯台北經濟文化辦事處警政秘書楊力靜、慈濟美國總會社區宣導專員邢敏擔任主講人，分享如何防範各種社交媒體詐騙，以及有關預防天災、賑災及環保議題。當天吸引協會成員及僑民出席，一起汲取相關知識、預防之道。

楊力靜講解電子郵件、手機 、LINE等常見詐騙，提供如何察辨其中詐騙，以及使用這些社交應用軟體的資訊安全注意事項。楊力靜表示，現代生活離不開網路及手機，詐騙份子透過點閱鏈結及下載應用軟體(App)侵入受害人的生活，並利用恐嚇、愛情、同情、性及貪心等因素進行心理戰，試圖降低被詐騙對象的判斷力。同時，現今詐騙如同變形蟲不斷翻新手法，詐騙份子不僅騙財，也詐騙個人身分資訊或帳號，作為詐騙款項的洗錢管道，讓受害人成為詐騙共犯還毫不知情。

邢敏則主講有關地震、賑災、申請急難援助及環保等防災之道。邢敏強調「救災不如防災，防災不如離災」，平時做好防災準備，緊急關頭才能從容應付。邢敏特別傳授如何制定自救計畫、準備必需用品、保持資訊通暢，通常地震避難包應準備防災食品(飲用水、餅乾、真空食品等乾糧)、保暖衣物、證件影本(身分證、健保卡)、金錢、備用鑰匙、藥品。

楊力靜與邢敏除進行專題演講，還為出席者解答各種疑難雜症，並進行有獎問答，交流熱絡。

活動主持人為協會會長暨僑務顧問陳景星，他表示近年美國各地詐騙犯罪及天然災害發生頻度日益提高，因而成為社區居民最為關心的天災人禍議題。這次講座特別邀請相關專家開講，傳授最實用的人禍天災預防之道，讓大家避免陷入社交媒體不斷翻新的詐騙陷阱，同時在地球暖化日益嚴重造成天災頻傳的現況下，不僅汲取天災應變知識，更要積極環保愛地球、救地球。

橙縣華僑文教服務中心主任蕭蓓如表示，近年大家接獲詐騙簡訊或電話如同家常便飯，而南加州斷層運動也是居民心中隱憂，凸顯這次講座相當切合僑民需要。

當天出席來賓包括橙縣僑界急難救助協會前會長暨僑務諮詢委員許清松及徐湛生、僑務顧問張欣珠、曾昭華及王孟恩、橙縣僑界急難救助協會秘書長楊綺真及理事楊桂林、醫師游弘，大家都感到這場講座兼具預防詐騙及天然災害的經驗教戰與實用知識，收穫滿滿。