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巴沙迪那土狼激增 「去年159起通報」 市議員示警

洛杉磯訊

洛縣巴沙迪那市(Pasadena)議員漢普頓(Tyron Hampton)示警，城市正面臨土狼(Coyote)數量增加的威脅，依照去年統計數據，2022年巴沙迪那居民向城市服務中心回報了159起土狼問題，隨著數量可能愈來愈多，威脅將愈來愈大。

依據KTLA報導，這是漢普頓周三晚上在市議會，和城市相關領導們討論到土狼議題時所作出的警告，他們認為這對人類和寵物構成了愈來愈大的威脅。漢普頓還強調，城市的土狼數量正值爆發期，多到他們不已經再害怕人類。巴沙迪那是多數華人聚集的城市之一，土狼的威脅值得關注。

臨時公共衛生主任卡莫那(Manuel Carmona)告訴市議會的成員，2022年服務中心接獲了159起土狼問題。據Pasadena Now報導，這當中有十幾起造成了寵物的受傷和死亡。不過，沒有人受傷。

漢普頓說：「我們應該共同努力控制土狼的數量，讓土狼恢復意識到對人類的恐懼。」

據了解，巴沙迪那市在2019年頒布了自己的土狼政策，其中包含公共教育工作、執法以及對人類與土狼的互動進行適當分類，以面臨可能的威脅。

事實上，2022年12月，去年在伍德蘭希爾斯(Woodland Hills)，一名幼童在光天化日之下被土狼襲擊並咬住拖走，這一幕全被監控系統捕捉到，雖然該孩童沒有受重傷，卻引起討論。這隻土狼後來被捕獲並安樂死。

若有民眾看到土狼出現，可使用巴沙迪那市連線系統或致電626-744-7311回報。

洛縣 教育 華人

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