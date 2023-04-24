洛城新語╱社群媒體「新聞」少看為妙

來美國的新移民，初來乍到，在陌生的環境，特別需要看新聞，特別是貼近華人 生活的訊息。許多新移民對美國的華文媒體不熟悉，他們只經常從微信 、抖音等平台攝取所謂的「新聞」，雖不能說從這些平台上攝取信息不對，但如果只有社群媒體 一個獲取信息的來源，對個人對美國社會的認知，都是極其有害的。

首先社群媒體上的信息，很多都無法保證真實性。有些所謂的評論博主，通過道聽途說的「新聞」，竟以訛傳訛，不但沒澄清錯誤信息，更加重了誤傳。以「德州議員提案禁止中國人買房」這一信息為例，某社群媒體上很多房產經紀對該信息的解讀，一律是中國人不能買任何住房。而實際上，細究該提案提出的背景，其實是指大塊的、可能威脅美國安全的土地。這些房地產經紀或所謂的新聞評論博主，有的甚至英文都說不溜，也缺乏對美國法律的常識。

其實不是所有刊登新聞的都能叫做「新聞媒體」。新聞媒體刊登的消息，是由專業的、訓練有素的記者寫出的新聞。與一般的空口無憑不同，信息來源、真實性、都要在文章中體現。如有信息錯誤，則會有被告的風險，這也是新聞媒體注重信息來源真實性的原因之一。而對於微信、抖音上散佈的虛假信息來源，在美民眾甚至無法對他們進行實質性的提告。

因此不建議在美華人單純依靠社群媒體獲取信息。除了信息不可靠，還有一個原因，是真正的華文新聞媒體需要華人的支持。如今由於民眾閱讀習慣的改變，廣告商投資策略的變化，包括華文媒體在內的所有主流媒體都受影響。例如近來Buzzfeed宣布裁員15%，其中包括將新聞部全部裁掉。Buzzfeed news新聞網站自2021年總統大選期間誕生以來，產出過不少深度的政治、調查類新聞報導。2021年，其有關中國政府在新疆設立「再教育營」的報導，拿到了新聞界至高榮譽普立茲獎(The Pulizer Prize)的國際新聞報導獎。如今新聞部被整個關閉，令不少人惋惜。

建議不看社群媒體上的新聞，還有一個重要原因。在美國的可靠老牌華人媒體屈指可數。如今微信、抖音營銷號常常將這些媒體上的文章抄下來，文字上稍微一改，搖身變成其公眾號的頭條文章。而這些正牌新聞媒體記者辛苦寫出的文字，轉身成為他人的營利果實。而因為這些公眾號沒有實體公司，或其公司遠在大陸，坐撿現成，在美華文媒體提告都很困難。

如果華文正派的媒體不在了，在美華人將失去重要的信息來源。而華文媒體與其他主流媒體一樣，如今都不可避免地受到這些成本低、不必負責任的自媒體蠶食，終究非好現象。何況這些自媒體經常發布未經查證的消息，誤導受眾，甚至以訛傳訛，扭曲輿論風向，非常不可取。

新移民要真正融入美國社會，就需要吸取正確的知識，而正派經營的華文媒體提供的正確新聞正是這管道，也值得華人支持。從今起建議對抄襲他人文章的公眾號說「不」，也不要只把社群媒體當做信息的唯一來源，才不致誤導人生。