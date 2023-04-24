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洛縣商業街 一夜10餐廳被洗劫

記者邵敏／洛杉磯報導
格蘭岱4月22日凌晨10家餐廳被洗劫，包括中餐館。（KTLA5）
格蘭岱4月22日凌晨10家餐廳被洗劫，包括中餐館。（KTLA5）

洛杉磯縣格蘭岱（Glendale）4月22日發生系列入室盜竊案件，一夜之間十家餐廳被洗劫，其中包括中餐館。附近華人小商家憂心忡忡，表示此類案件猖獗，自己的店今後恐怕也難以倖免。

警方表示，一連串盜竊案件發生在 22 日（周六）凌晨2時至4時之間，共有十家餐館被闖入，所有餐廳都位於格蘭岱科羅拉多街（Colorado Street）和格蘭岱大道（Glendale Avenue）附近，延伸到幾個街區甚至數哩以外。

案發現場距離華人熟悉的The Americana at Brand購物中心很近，附近有多家華人餐館，包括鼎泰豐。一家台灣華人經營的飲料店老闆娘，接受本報採訪時不願透露姓名，她表示，聽聞附近發生系列入室盜竊案，多家餐廳店門被砸，雖然自己的店暫時倖免於難，但治安大環境惡劣，很難預料下一次竊賊會不會光顧自家。

初步調查顯示，被闖入的這些商家因遭遇打砸搶，面臨數萬元損失，但沒有任何東西失竊，一些商家已暫時安裝了木門。周邊餐廳員工表示，這些門店被襲已不是第一次，他們十分擔心自己的人身安危。

在Sasoun Bakery麵包店工作的一名員工指出，每天早上6時麵包店就要開門營業，入室盜竊猖獗讓她害怕。這家麵包店與兩家被盜餐廳位於同一個廣場，麵包店員工表示，她的朋友一早看到餐廳門窗被打破，因此報警。同一廣場的雞肉三明治店Rockbird在社交媒體上表示，這是他們過去四個月第二次遭遇入室盜竊，旁邊的中餐館 China Food Express，同樣再次被不法之徒破門而入。

偵探們正在整理案發現場的監控錄像，試圖找出一名或多名嫌疑人，但截至目前尚未逮捕任何人。這些被盜餐廳距離相鄰，但位於不同的購物中心，它們分別是位於科羅拉多街的Patar Shawarma、Pizza Man、Rockbird、China Food Express、El Munchies、以及隔壁餐廳Thai Touch；另外幾家失竊餐廳距離不到十分鐘的車程，它們是Cafe Bravo、Stone Oven Pizza、Herand's Kitchen。

一些被打砸搶的商家已暫時安裝了木門。（KTLA5）
一些被打砸搶的商家已暫時安裝了木門。（KTLA5）
附近華人小商家擔心自己的店今後也難以倖免。（KTLA5）
附近華人小商家擔心自己的店今後也難以倖免。（KTLA5）

華人 中餐館 洛杉磯

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