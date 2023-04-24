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阿市二人命案 女性死者是華裔

記者邵敏／阿罕布拉報導
56歲的葉蘇茜（Susie Lee Yeh，音譯）在阿市家中遇害。（記者張宏／攝影）
56歲的葉蘇茜（Susie Lee Yeh，音譯）在阿市家中遇害。（記者張宏／攝影）

阿罕布拉市（ Alhambra ）日前發生一起謀殺、自殺案件，兩人喪生。當局23日宣布其中一名死者是現年56歲的女性葉蘇茜（Susie Lee Yeh，音譯），從姓氏來看，應是華裔無疑，警方尚未公布男性死者的身分。

案件發生在4月20日（周四）下午4時30分左右，地點位於阿市北Almansor街900號街區的一處民宅。女子被發現死於自己的家中，現場證據表明這是一起明顯的謀殺案件。洛縣法醫辦公室稱，被害人葉蘇茜現年56歲，據悉，男性死者也是50歲左右。

案發現場位於阿市艾曼索（Almansor）公園附近，周圍有很多華裔居住，一名華裔鄰居指出，死者是華裔，而且是一對夫婦，但警方目前尚未證實兩名死者的關係。

阿市警方表示，居民報警要求對案發現場這幢房子進行檢查，因為有人已幾天聯繫不上住在裡面的人。偵探當時進入室內，發現一男一女兩名死者的遺體，房屋後門並沒有上鎖，沒有強行進入的跡象，排除外人他殺。

警方調查認為，這是一起疑似謀殺後再自殺的案件，初步證據表明男子先殺死女子，然後自殺。但警方沒有提供具體死因信息，也沒有透露現場是否有武器。當局鼓勵了解此案信息的人，撥打626-570-5157聯繫阿市警察局。

華裔 警察 阿罕布拉

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