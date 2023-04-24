家居零售巨頭BBB破產 清倉甩賣

知名家居零售巨頭Bed Bath&Beyond宣佈破產，將於4月26日開始大甩賣。（記者子為／攝影）

知名家居零售巨頭Bed Bath&Beyond（簡稱BBB）4月23日宣布破產 倒閉，向新澤西州（New Jersey）法院申請破產保護。公司將從4月26日開始陸續關閉360家門店，和120家Buy Buy Baby的門店。

4月26日起，BBB將停止優惠券的使用，並開始清倉大甩賣，消費者可以在5月8日前使用BBB的禮品卡。在清算的過程中，消費者不僅能在線下參與甩賣，也能在網路購物，也可以使用BBB的應用程式。4月26日前購買的商品，在5月24日之前都可以根據常規政策進行退貨和換貨，4月26日後購買的商品，因為是清倉價，不可退換。

BBB的破產早有預兆，截至2022年底，BBB的債務和虧損累計逾10億美元，並且面臨無法償還貸款的問題。公司1月26日發表的聲明中說，由於公司超支，已收到摩根大通銀行發出的違約通知。BBB出現財務危機之後，迄今仍在設法尋找足以支撐營運的資金援助，不過貌似選項十分有限。

從2022年末到2023年初，BBB宣布計劃關閉多家業績欠佳的門店，包括南加 格蘭杜拉(Glendora)的門店。記者3月初走訪格蘭杜拉店，店內四處都是清倉甩賣的標語，有很多貨櫃上的商品已被搶光，比如戴森吹風機和谷歌智能家庭設備。店內不僅促銷商品，連貨架、推車、梯子、垃圾桶等物品也在甩賣中，努力完成將門店清空的目標。

不過，年初被關閉的只是部分BBB門店，仍有多家門店在堅挺，店員並未預想到破產會如此迅速到來。記者3月初也走訪巴沙迪那(Pasadena)的BBB門店，店內顧客人流量並不多。彼時店員表示這裡不會關門，所以也沒有清倉甩賣的活動。