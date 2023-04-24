我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

德州小鎮中學派對爆槍擊 9青少年受傷

搬家也有詐騙 3常見手法當心不法仲介

家居零售巨頭BBB破產 清倉甩賣

記者子為／洛杉磯報導
知名家居零售巨頭Bed Bath&Beyond宣佈破產，將於4月26日開始大甩賣。（記者子為／攝影）
知名家居零售巨頭Bed Bath&Beyond宣佈破產，將於4月26日開始大甩賣。（記者子為／攝影）

知名家居零售巨頭Bed Bath&Beyond（簡稱BBB）4月23日宣布破產倒閉，向新澤西州（New Jersey）法院申請破產保護。公司將從4月26日開始陸續關閉360家門店，和120家Buy Buy Baby的門店。

4月26日起，BBB將停止優惠券的使用，並開始清倉大甩賣，消費者可以在5月8日前使用BBB的禮品卡。在清算的過程中，消費者不僅能在線下參與甩賣，也能在網路購物，也可以使用BBB的應用程式。4月26日前購買的商品，在5月24日之前都可以根據常規政策進行退貨和換貨，4月26日後購買的商品，因為是清倉價，不可退換。

BBB的破產早有預兆，截至2022年底，BBB的債務和虧損累計逾10億美元，並且面臨無法償還貸款的問題。公司1月26日發表的聲明中說，由於公司超支，已收到摩根大通銀行發出的違約通知。BBB出現財務危機之後，迄今仍在設法尋找足以支撐營運的資金援助，不過貌似選項十分有限。

從2022年末到2023年初，BBB宣布計劃關閉多家業績欠佳的門店，包括南加格蘭杜拉(Glendora)的門店。記者3月初走訪格蘭杜拉店，店內四處都是清倉甩賣的標語，有很多貨櫃上的商品已被搶光，比如戴森吹風機和谷歌智能家庭設備。店內不僅促銷商品，連貨架、推車、梯子、垃圾桶等物品也在甩賣中，努力完成將門店清空的目標。

不過，年初被關閉的只是部分BBB門店，仍有多家門店在堅挺，店員並未預想到破產會如此迅速到來。記者3月初也走訪巴沙迪那(Pasadena)的BBB門店，店內顧客人流量並不多。彼時店員表示這裡不會關門，所以也沒有清倉甩賣的活動。

據數據收集公司ScrapeHero，BBB在美國經營708家門店，其中69家位於加州，目前官網顯示加州有44家門店仍在運營中。想參與清倉大甩賣的南加居民，可以找到住址附近的店，並在4月26日到5月24日期間消費。加州門店具體訊息可參考官網：https://www.bedbathandbeyond.com/locations/state/CA。

22年末到23年初，BBB已宣布關閉多家業績欠佳的門店，包括南加的格蘭杜拉門店。...
22年末到23年初，BBB已宣布關閉多家業績欠佳的門店，包括南加的格蘭杜拉門店。彼時，因清倉甩賣，許多貨架被清空。（記者子為／攝影）

破產 加州 南加

上一則

羅省孔教學校華文中心熱鬧開幕

下一則

慈濟學校設華文學習中心 僑務委員長徐佳青揭牌

延伸閱讀

加州迪士尼有「噴火龍」？表演意外釀設備著火 嚇壞民眾

加州迪士尼有「噴火龍」？表演意外釀設備著火 嚇壞民眾
美智庫：中國人來美找代孕威脅國安 全方位滲透

美智庫：中國人來美找代孕威脅國安 全方位滲透
Bed Bath& Beyond申請破產保護 480家門市周三起清倉特賣

Bed Bath& Beyond申請破產保護 480家門市周三起清倉特賣
2023年加州這個城市最危險 南加聖市也上榜

2023年加州這個城市最危險 南加聖市也上榜
加州禁天然氣卡關 已立法城市很為難

加州禁天然氣卡關 已立法城市很為難
打擊芬太尼販運 加州、金山4機構聯手滅毒

打擊芬太尼販運 加州、金山4機構聯手滅毒

熱門新聞

案發地點。（圖片來源：受訪人提供）

2華女買萬元限量包 上車就被搶 搶匪得手還歡呼

2023-04-23 16:20
美飛中，從香港轉機的航班，曾是回國熱選，近來機票漲價很多。（受訪者提供）

美飛中轉機 一不注意被拒載 貪便宜前做好功課

2023-04-18 02:20
一名遊民在瓦倫西亞購物中心入口前拒絕離開，視頻顯示他在警察開槍前試圖靠近襲擊。(LASD)

揚言要殺了所有來這裡的人 遭洛警射殺 視頻全錄

2023-04-19 21:41
Zipair機艙一般座位。（取材自Zipair網頁）

曲線返中 日廉航Zipair舊金山直飛東京票價誘人

2023-04-17 02:20
機場免費USB接口存在隱憂。（洛杉磯縣檢察官辦公室）

機場免費USB充電口 可能掏空你的銀行

2023-04-11 13:54
加州2023最危險城市，內陸聖伯納汀諾市上榜。（SBPD）

2023年加州這個城市最危險 南加聖市也上榜

2023-04-23 18:11

超人氣

更多 >
2華女買萬元限量包 上車就被搶 搶匪得手還歡呼

2華女買萬元限量包 上車就被搶 搶匪得手還歡呼
60歲關之琳、66歲呂良偉同框 網驚：為啥不會老

60歲關之琳、66歲呂良偉同框 網驚：為啥不會老
疑久病厭世…國寶級雕刻家朱銘住家輕生 享壽85歲

疑久病厭世…國寶級雕刻家朱銘住家輕生 享壽85歲
盜竊猖獗 沃爾瑪等零售巨人紛撤點

盜竊猖獗 沃爾瑪等零售巨人紛撤點
2023年加州這個城市最危險 南加聖市也上榜

2023年加州這個城市最危險 南加聖市也上榜