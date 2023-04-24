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德州小鎮中學派對爆槍擊 9青少年受傷

搬家也有詐騙 3常見手法當心不法仲介

張靜 十八般武藝的虎媽兔媽

記者子為╱洛杉磯報導
張靜與兒子。（受訪者提供）
張靜與兒子。（受訪者提供）

在張靜七十年的人生歲月裡，她不僅經營出旁人艷羨的家庭，更習得十八般武藝：房地產經濟、校長秘書、心理諮詢師、社工、小提琴老師、佳音社成員等。

張靜年輕時和先生從台灣移民到美國，兒子八個月時，全家隨先生工作搬遷至沙烏地阿拉伯生活四年，回美國後不久，又隨先生事業在台北生活四年，最終定居洛杉磯。在圍繞家庭展開的人生裡，張靜未曾放棄過對自我的追求。

張靜一家三口曾在沙烏地阿拉伯生活四年。（受訪者提供）
張靜一家三口曾在沙烏地阿拉伯生活四年。（受訪者提供）

在一次次遷徙中，張靜考下了房地產經紀執照，也在學校擔任過副校長的秘書等。回到美國後，她決心繼續讀書，在南加大獲得心理諮詢碩士學位。隨後，她從事了七年心理諮詢，為了造福更多人，她開始專注於社會工作，還出版過教導自閉症兒童的書籍。後來因為母親患帕金森症，她自願辭去工作，全心照料，直到母親離世。

退休後的張靜卻沒有閒著，她從50歲開始學拉小提琴，並在教會裡開興趣班，提供給想學琴的孩子與成人。張靜說，自己雖然不比專業老師，但仍有幸見證學生被選進所在高中的樂團。

張靜的獨生子如今年已40，有了自己的家庭。兒子主職是一名房地產估價師，但他更愛自己的牧師身分。談及兒子眼中的自己，張靜表示「我是虎媽，也是兔媽」。虎媽是因為自己的教育嚴格，比如在兒子幼時嚴管生活作息，兒子學鋼琴時也常督促。兔媽是因為張靜一直將兒子擺在首位，當兒子法商雙修本科畢業後，忽然提及想讀神學院，張靜尊重也支持他的想法。

張靜心中的「好媽媽」沒有模板，她認為自己也算不上模範。她的核心教育理念是「見賢思齊，見不賢則內自省」，在此原則上給孩子一個主導方向，並接受孩子成長過程中所有的變數。張靜的嚴格只是希望兒子能長成對社會有用的人，不必強求世俗意義上的成功。

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