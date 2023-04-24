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羅省孔教學校華文中心熱鬧開幕

本報記者／洛杉磯報導
羅省中華孔教學校舉行「台灣華語文學習中心」揭牌典禮。（本報記者╱攝影）
羅省中華孔教學校舉行「台灣華語文學習中心」揭牌典禮。（本報記者╱攝影）

羅省中華孔教學校於4月22日舉行「台灣華語文學習中心」揭牌典禮，負責人鄺松齡、校董會馬培道會長、副會長李健民、前會長羅淑珍、顧問張珮鑾、主任何素美、羅省中華會館四大首長出席，洛僑中心陳敏永主任、加州第49選區眾議員方樹強（Mike Fong）也特別來到現場助陣。

「台灣華語文學習中心」負責人鄺松齡表示，孔教學校能順利設置華語中心，要感恩去年前委員長童振源及現任委長徐佳青訪問中華會館指導，還有洛僑中心主任陳敏永和副主任的協助輔導、提供贊助及教材資源。此外還要感謝孔教學校前會長羅淑珍和現任會長馬培道及校董各委員全力支持。

鄺松齡說，「台灣華語文學習中心」除了專業華語教師之外，課程採用自由民主之台灣經驗及開放風格的學習環境，亦同時教授台灣風土人情、名勝風景、歷史及真人故事，以小班制鼓勵聽、說、讀、寫及台灣文化雙軌教學的活潑方式，讓學生不僅學習精確優美的華語，也能夠欣賞台灣美麗的多元文化，相得益彰，互助互利。

羅省中華孔教學校「台灣華語文學習中心」負責人鄺松齡（後立者）致詞。（本報記者╱攝...
羅省中華孔教學校「台灣華語文學習中心」負責人鄺松齡（後立者）致詞。（本報記者╱攝影）

「台灣華語文學習中心」自去年7月至10月成功地完成模擬課程，得到僑委會正式批准。學習中心的學生，不止有僑團內外的人士，還有美國土生土長的主流人士，使台灣與美國有更好的關係。鄺松齡提到，希望未來「華語中心」除了語文，, 能擴展不同文化及藝術教育班。

羅省中華孔教學校建校於1952年。想要查詢更多課程信息，可以聯絡羅省中華孔教學校Chinese Confucius Temple of Los Angeles 報名諮詢電話: 213-625-8343 / 626-536-1854 Email 電子郵箱: [email protected]

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