慈濟學校設華文學習中心 僑務委員長徐佳青揭牌

華語中心由徐佳青（左四）與各界人士揭牌。（記者張庭瑜／攝影）

洛杉磯 慈濟人文學校4月23日（周日）在蒙羅維亞（Monrovia）舉辦「台灣華語文學習中心」揭牌儀式。僑務委員長徐佳青主持揭牌，許多僑務委員也到場祝賀。該中心還邀請幾位學生分享學習心路歷程，流利的中文表達讓嘉賓感到驚喜。

尚在國高中的慈濟志工表演舞龍舞獅，讓來賓驚豔不已。（記者張庭瑜／攝影）

揭牌儀式由活力十足的舞龍舞獅表演開場，也象徵新台灣華語文學習中心充滿生氣、活力與創意的未來。洛杉磯華僑文教服務中心主任陳敏永、杜瓦迪市（Duarte）市長舒爾茨（Jody Schulz）、亞凱迪亞 市（Arcadia）市議員王愛琳、僑務委員趙韻梅、于仁豪、溫玉玲、江瑞瀛、南加州 中文學校聯合會會長李梅如、洛杉磯慈濟人文學校校長左少玲、佛教慈濟基金會美國總會執行長曾慈慧、台灣華語文學習中心主任林宜汶等人出席，一同為新台灣華語文學習中心揭牌。

徐佳青感謝左校長等人支持，讓更多人能夠參加台灣文化交流和語言學習。僑委會目前已在美國設立54個台灣華語文學習中心，在歐洲也有九個國家共12個中心運作。透過各種節慶和活動，如農曆春節等，學生可以更好地在生活中學習中文和了解台灣文化，並推動文化活動的籌辦和贊助。

舒爾茨表示，她一直支持和倡導多元文化，因為這能夠包容更多不同族群的人，讓大眾更容易融入社會和交流互動。她認為未來的發展需要更加注重多樣性和拓展交流，讓人們更加開放和包容。

僑務委員長徐佳青（左）和佛教慈濟基金會美國總會曾慈慧執行長互贈禮物，徐佳青送了代表台灣的茶葉作為禮物。（記者張庭瑜／攝影） 左少玲（右）贈送慈濟伴手禮給舒爾茨。（記者張庭瑜／攝影） 亞凱迪亞市議員王艾琳頒發感謝狀給左少玲，以表彰對華語教學所做出的貢獻及肯定。（記者張庭瑜／攝影）

曾慈慧強調透過溝通與參與，可以減少誤解並增進關係。她鼓勵學生了解多樣性和包容性，並透過學習進一步瞭解周圍的環境和文化。她也希望中心可以成為大眾學習和成長的平台。

林宜汶主任在介紹中心的學習環境時表示，中心提供一個舒適、安全的學習空間，讓學生能夠專心學習，而在課程方面，林主任強調中心的課程涵蓋了多個層次，包括初學者、進階者和高級者，以滿足不同學生的需求。（記者張庭瑜／攝影） 所有來賓在活動結束前一同合影，留下了中心開幕的美好回憶。（記者張庭瑜／攝影）

已展開運作的中心並邀請三位社會人士來介紹他們在中心的學習過程，包括一位來自台灣的女士與她的非裔先生、一位電腦學科大學教授，以及一位因想了解自己文化而來學習的混血學生。在揭牌儀式結束後，林宜汶帶領貴賓參觀校園，實地了解中心的教學環境。