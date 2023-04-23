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格蘭杜拉地球日 省水節能防蚊蟲

記者楊青╱格蘭杜拉報導
格蘭杜拉地球日，宣導關愛地球，保護環境。（記者楊青╱攝影）
格蘭杜拉地球日，宣導關愛地球，保護環境。（記者楊青╱攝影）

洛杉磯縣公共衛生局、國家天使森林公園、聖蓋博谷蚊蟲防止控制中心以及多個城市節能環保部門，22日聯合在格蘭杜拉舉辦「地球日」活動，教導民眾省水、節能、防蚊蟲。

聖蓋博谷的各類花卉產生的蜂蜜吸引不少主婦。（記者楊青╱攝影）
聖蓋博谷的各類花卉產生的蜂蜜吸引不少主婦。（記者楊青╱攝影）

加州去冬今春雨水豐沛打破半個多世紀紀錄，但多年累積的乾旱，儲水形勢依然嚴峻。省水專家在當天的活動上為民眾提供夏季省水竅門，比如避免在上午8時之後和下午5時之前澆灌花草和洗車；注意調節前庭後院的澆灌設備，避免無用澆灌；定期檢修澆灌系統，避免漏水浪費資源；考慮將大片草坪和耗水植物換成省水植物；下雨之後48小時内不要澆灌植物；下雨時使用大容器收集雨水等等。

本地女童軍在地球日活動上展示了她們自己研發的雨水節水桶，引起不少居民關注。孩子們在塑膠大桶蓋上鑽開多個小洞搜集雨水，然後在大桶的下沿安裝上一個開關，方便需要時放水澆灌植物，對於像過去幾個月那樣的多雨天氣，非常實用。

洛杉磯縣公共衛生局、國家天使森林公園、聖蓋博谷蚊蟲防止控制中心以及多個城市節能環...
洛杉磯縣公共衛生局、國家天使森林公園、聖蓋博谷蚊蟲防止控制中心以及多個城市節能環保部門22日聯合在格拉杜拉舉辦「地球日」活動，教導民眾省水、節能、防蚊蟲。（記者楊青╱攝影）

省水專家指出，日常生活中很多小細節可以輕而易舉節省用水。如果水龍頭每兩秒鐘漏一滴水，一天就會浪費掉五加侖水；洗碗洗菜時使用定時而非流動水，一個月可節省高達300加侖；刷牙時不要讓水嘩嘩流，一個四口之家每個星期可節省200加侖；使用洗碗機比手洗碗筷節省很多水；將洗澡時間控制在五分鐘内，每月可節省多達1000加侖。

小動物是孩子們的最愛。（記者楊青/攝影）
小動物是孩子們的最愛。（記者楊青/攝影）

在當天的活動中，垃圾公司也專門提供了一輛垃圾車改裝的兒童樂蹦蹦床，讓孩子在玩樂的同時認識垃圾分類的重要性；環保工作人員現場展示天使森林和加州昆蟲和植物標本，吸引大批孩子參與參觀；而一名女神父則專門來到現場，為寵物狗狗們做祈禱，表達人類對動物的關愛。

格蘭杜拉的女童軍們研發的雨水接水桶，簡單方便。（記者楊青/攝影）
格蘭杜拉的女童軍們研發的雨水接水桶，簡單方便。（記者楊青/攝影）
格蘭杜拉的女童軍們研發的雨水接水桶，簡單方便。（記者楊青╱攝影）
格蘭杜拉的女童軍們研發的雨水接水桶，簡單方便。（記者楊青╱攝影）
垃圾公司的兒童游樂蹦床，特別受孩子們歡迎。（記者楊青╱攝影）
垃圾公司的兒童游樂蹦床，特別受孩子們歡迎。（記者楊青╱攝影）
聖蓋博谷山區動植物種類豐富，專家們現場展示各種昆蟲和鳥的標本。（記者楊青╱攝影）
聖蓋博谷山區動植物種類豐富，專家們現場展示各種昆蟲和鳥的標本。（記者楊青╱攝影）

加州 天使 聖蓋博

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